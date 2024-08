Endless Love: Kemal sposa Asu, ma occhio all’inganno! | Anticipazioni

Alla fine, Asu Alacahan (Melissa Asli Pamuk) ce la farà. Nelle puntate di Endless Love in onda in autunno, la donna riuscirà infatti a sposare Kemal Soydere (Burak Özçivit), ma attenzione all’inganno. Tutto quanto farà infatti parte di una controffensiva studiata nei minimi dettagli dall’ingegnere…

Endless Love, news: Kemal in bancarotta

Tutto partirà quando, grazie all’aiuto di Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor) e Ayhan Kandarli (Kerem Alisik), Kemal riuscirà ad entrare in possesso del certificato di nascita di Asu e avrà la conferma che lei è la figlia segreta di Müjgan (Ayşen İnci) e Galip (Burak Sergen), nonché la sorella misteriosa del nemico Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) che ha cercato per tanto tempo.

Una verità, finalmente sancita, che verrà messa momentaneamente in secondo piano da una rappresaglia ordita da Emir: grazie al sodalizio segreto con Tarik (Ruzgar Aksoy), l’uomo riuscirà infatti a mandare in bancarotta la società di Kemal, che a quel punto dovrà ammettere la sconfitta. Kemal accetterà infatti di cedere l’azienda a Emir, ma la sua vendetta non tarderà ad arrivare e sarà alquanto imprevedibile…

Endless Love, trame: Kemal “ricatta” Galip ed Emir

Contando sul supporto di Ayhan e del fidato Zehir (Uğur Aslan), Kemal riuscirà infatti a trovare diversi testimoni per dimostrare che, tempo prima, Emir e Galip hanno reso di fatto illegale una subasta corrompendo gli uomini con del denaro. Forte di questa prova, Soydere obbligherà Galip a cedergli tutte le sue azioni della Holding Kozcuoğlu per evitare che la notizia diventi di dominio pubblico.

A quel punto, dato che non vorrà saperne di consegnare la sua “creatura” nelle mani del nemico, Galip penserà ad un piano b e, andando contro il parere di Emir, proporrà a Asu di assumere in gran segreto il controllo delle sue azioni, per evitare che le stesse finiscano nelle mani di Kemal. Asu accetterà la cosa, ma dovrà fare i conti proprio con Kemal, che si paleserà di fronte a lei proprio al termine del suo incontro con Galip…

Endless Love, spoiler: Kemal sposa Asu

Eh sì: puntando sul fatto che la “fidanzata” non sospetta minimamente che ha scoperto che è una Kozcuoğlu, Kemal ascolterà la versione falsa della storia che Asu gli fornirà sull’incontro con Galip. Dopo ciò, Kemal farà presente alla Alacahan che è giunto il momento di distruggere per sempre Emir e Galip e le chiederà di diventare sua moglie proprio perché, così facendo, sarà lui per legge ad assumere il controllo delle azioni che Galip le sta per passare. Accecata dai sentimenti che prova, Asu accetterà dunque la condizione di Kemal e lo sposerà quello stesso pomeriggio!

Tale mossa farà ottenere a Kemal ciò che vuole, ossia il controllo della Holding Kozcuoğlu, ma spiazzerà Emir e Galip in un consiglio di amministrazione che diventerà infuocato nel giro di pochi secondi.

Da un lato Emir capirà infatti che il padre è andato avanti nella trattativa con Asu nonostante lui non fosse d’accordo; dall’altro Galip cadrà vittima del doppio gioco avviato dalla figlia ritrovata e l’unico a festeggiare, almeno per ora, sarà Kemal, che aveva già avvisato l’amata Nihan Sezin (Neslihan Atagul) del suo eventuale matrimonio per interesse con la Alacahan.

Questa svolta nella trama farà da apripista ad un ricatto incrociato tra i "fratellini" Emir e Asu, ma di questo parleremo in seguito…