Endless Love: Leyla scopre la sorprendente verità su Ayhan | Anticipazioni

Non tutto è come sembra, soprattutto nelle intricate vicende di Endless Love. Nel corso delle prossime puntate della dizi turca, Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor) avvierà una sorta di frequentazione con Ayhan Kandarli (Kerem Alisik), un ex compagno di cella di Kemal Soydere (Burak Oxcivit). Si tratta di una “simpatia” che subirà un forte arresto quando la donna, grazie ad una pista fornitale della sorella Vildan (Neşe Baykent), scoprirà qualcosa di estremamente importante legata al passato dell’uomo…

Endless Love, news: il segreto di Ayhan

La faccenda comincerà nel momento in cui Vildan scoprirà per caso che Leyla sta ormai frequentando da diverso tempo l’ex carcerato Ayhan. Preoccupata per il nuovo amico della sorella, Vildan si avvarrà di un investigatore privato e, così facendo, apprenderà che l’uomo è stato un dipendente del suo defunto padre.

A quel punto, Vildan farà presente a Leyla che Ayhan non è l’uomo limpido che crede di conoscere e la spronerà a fare degli ulteriori accertamenti sul suo conto, senza svelarle però che cosa ha scoperto di così tanto compromettente. Data la pulce nell’orecchio che le sarà stata messa, Leyla si lascerà quindi sopraffare dalla curiosità e finirà per entrare a conoscenza del segreto di Ayhan…

Endless Love, trame: Leyla prende le distanze da Ayhan

In pratica, a Leyla verrà comunicato che Ayhan è stato in carcere per oltre sei anni con l’accusa di aver effettuato un furto nell’azienda del padre. Una verità apparente che farà andare Leyla su tutte le furie. Non a caso la donna si sentirà tradita dal suo nuovo “amico speciale” e romperà qualsiasi punto di contatto con lui, comunicandogli che è meglio se smette di cercarla.

Tuttavia, col trascorrere dei giorni, Leyla penserà alla gentilezza che Ayhan le ha sempre riservato e non potrà credere alla nuova idea di “ladro” che si sarà fatta di lui. Per questo, si metterà in contatto telefonico con un vecchio avvocato dell’uomo, tra l’altro ex collaboratore del padre ormai defunto. E il legale le darà un’altra versione della storia, visto che preciserà che Ayhan è finito in carcere… da innocente!

Endless Love, spoiler: Ayhan confessa tutta la verità

In preda a mille dubbi, Leyla creerà dunque i presupposti per un nuovo confronto con Ayhan. Messo alle strette, l’uomo getterà la spugna e le confesserà che, in realtà, il padre lo ha incastrato per un furto, mai avvenuto, solo per impedirgli di testimoniare contro di lui per l’omicidio del suo socio, al quale aveva fatto manomettere i freni dell’auto.

Visto che il socio del padre sarà davvero morto a causa di quello che, fino a quel momento, aveva sempre considerato un incidente stradale, Leyla crederà alla versione di Ayhan e lo abbraccerà. In questo caso, la reazione di Ayhan sarà piuttosto fredda: deluso dalla donna, che non gli ha dato fin da subito modo di spiegarsi, continuerà a mantenere le distanze e lascerà a metà il chiarimento… Seguici su Instagram.