Endless Love: Mujgan, la madre di Emir, inizia a risvegliarsi? | Anticipazioni

Un potenziale miglioramento delle condizioni di salute della madre Müjgan (Ayşen İnci) accenderà le speranze di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu) nelle puntate di Endless Love in onda in autunno. Il cattivo della dizi turca crederà infatti che la donna stia per risvegliarsi dal coma, in cui versa da oltre vent’anni. Scopriamo insieme perché…

Endless Love, news: il “miglioramento” di Mujgan

Tutto partirà quando Nihan Sezin (Neslihan Atagul) e sua madre Vildan Acemzade (Neşe Baykent) faranno un video con protagonista la piccola Deniz nella camera di Mujgan. Se avete letto i nostri post precedenti, già sapete che Kemal Soydere (Burak Özçivit) colpirà Emir rivelando a tutti quanti, stampa compresa, che Müjgan è ancora viva. A quel punto, Kozcuoğlu accoglierà la donna nella sua casa coniugale, dandole tutta l’assistenza di cui necessita.

Passate alcune settimane, attraverso il video che è stato girato, Nihan si renderà conto del fatto che Mujgan ha mosso una mano. Un presunto miglioramento, mai avvenuto fino a quel momento, del quale la Sezin renderà subito partecipe Emir: quest’ultimo riterrà possibile che la donna si stia per risvegliare dal suo lungo coma. Non a caso, cambierà atteggiamento…

Endless Love, spoiler: Emir crede che Mujan si stia risvegliando dal coma

Eh sì: quella sera stessa, Emir si precipiterà a casa e starà per tutta la notte al capezzale di Mujgan, in attesa di un altro suo cenno (che peraltro non ci sarà).

Tuttavia, per stare accanto alla donna, Emir sceglierà di portare con sé anche Deniz, che come sapete è in realtà figlia di Kemal. Un comportamento che stupirà Nihan, con Emir che puntualmente le ricorderà che Deniz non dovrà mai sapere la verità e che dunque, giocoforza, dovrà legarsi anche a Mujgan, visto che sarà a tutti gli effetti sua nonna.

L’altra persona colpita dal potenziale miglioramento di Mujgan sarà ovviamente la “figlia segreta” Asu Alacahan (Melissa Asli Pamuk), a cui però Emir negherà ogni tipo di visita anche se ormai sapranno tutti del loro legame di parentela.

Endless Love, trame: quale sarà la reazione di Galip?

In tutto ciò come reagirà però Galip (Burak Sergen), responsabile del tentato omicidio della moglie che avrà fatto passare come un tentativo di suicidio? L’uomo sarà felice all’idea di una possibile ripresa della consorte o temerà ripercussioni per il male che le ha fatto oltre vent’anni prima? Occhio perché, come spesso accade nella dizi turca, la storyline non mancherà di riservare delle sorprese… Seguici su Instagram.