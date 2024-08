Endless Love: Vildan inizia a indagare su Ayhan | Anticipazioni

L’intesa nascente tra il “losco” Ayhan Kandarli (Kerem Alisik) e la sorella Leyla (Zerrin Tekindor) farà sorgere più di una preoccupazione in Vildan Acemzade (Neşe Baykent). Non a caso, nelle puntate autunnali di Endless Love, la madre di Nihan Sezin (Neslihan Atagul) vorrà infatti vederci più chiaro sul conto dell’uomo che sta frequentando la parente…

Endless Love anticipazioni: Leyla e Vildan si riavvicinano

Come prima cosa, è bene chiarire che Leyla e Vildan si riavvicineranno, accantonando tutti i loro rancori passati, in seguito alla morte di Önder (Kürşat Alnıaçık) e a quella di Ozan (Barış Alpaykut), che come sapete avverranno nello stesso giorno. Appena scoprirà che il figlio si è apparentemente tolto la vita, Önder non riuscirà a sopportare il dolore e verrà stroncato da un infarto.

A quel punto, Leyla sentirà che è arrivato il momento di mettere da parte i contrasti con Vildan, sopraggiunti proprio a causa di Önder, e le resterà accanto nell’intero anno che Nihan passerà a Londra per cercare di tenere il più lontano possibile dal marito Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) la piccola Deniz, la figlia che ha avuto da Kemal Soydere (Burak Ozcivit). Convivenza che si interromperà quando Nihan tornerà a Istanbul, visto che Vildan deciderà di seguire la figlia, pur restando in buoni rapporti con Leyla.

Endless Love, trame: Vildan fa la conoscenza di Ayhan

In questa maniera, Leyla potrà quindi approfondire la conoscenza di Ayhan, uno degli ex compagni di carcere di Kemal (dove quest’ultimo verrà rinchiuso dopo aver sparato un colpo in pieno petto ad Emir).

Inizialmente, Leyla frequenterà Ayhan soltanto come un amico, ma poi resterà piacevolmente sorpresa dai suoi modi galanti di fare e, soprattutto, dal soprannome che lui le affiderà, ossia Cleopatra (ciò perché la troverà “fiera” e onesta come una faraona).

Tra una cosa e l’altra, gli incontri tra Leyla e Ayhan si faranno dunque sempre più frequenti e, spesso e volentieri, sfoceranno in delle vere e proprie cene galanti. Ad una delle stesse, suo malgrado, si troverà quindi ad assistere anche Vildan, visto che sopraggiungere all’improvviso a casa della sorella. Tuttavia, l’impressione che la madre di Nihan avrà nei riguardi di Ayhan sarà tutt’altro che positiva…

Endless Love, spoiler: Vildan comincia a indagare su Ayhan e…

Eh sì: possiamo anticiparvi che, in seguito a questo incontro casuale, Vildan ingaggerà un investigatore privato e gli chiederà di indagare su Ayhan. Attraverso quest’iniziativa, la stessa Vildan scoprirà qualcosa di molto grave sul conto dell’uomo: una scoperta che però preferirà non svelare in maniera diretta a Leyla.

Nel corso di un dialogo, dopo aver sottolineato che non vuole essere più un ostacolo per la sua felicità sentimentale come invece ha fatto in passato, Vildan inviterà Leyla a fare chiarezza sul passato di Ayhan prima che sia troppo tardi, suggerendole di scoprire per quale motivo è stato rinchiuso in carcere per la prima volta.

Leyla ascolterà questo consiglio? E, soprattutto, che cosa avrà fatto di così tanto grave Ayhan da spaventare Vildan? Seguici su Instagram.