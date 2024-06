Endless Love anticipazioni: Kemal spara a Emir, ecco il grande colpo di scena!

Grande tensione nelle puntate italiane di Endless Love in onda tra qualche settimana: non appena scoprirà che la sorella Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) è andata a letto con lui, Kemal (Burak Özçivit) se la prenderà infatti con il nemico Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu). Tra i due uomini si arriverà quindi ad un vero e proprio scontro fisico che culminerà quando, nel tentativo di disarmarlo, Kemal sparerà accidentalmente un colpo di pistola nel petto di Emir…

Endless Love, news: Kemal scopre che Zeynep ha avuto una tresca con Emir

La storyline prenderà il via nel momento in cui, in seguito all’arresto di Ozan (Barış Alpaykut) e alla successiva detenzione in carcere del ragazzo, Kemal noterà delle contraddizioni nei racconti di Zeynep e, attraverso un hacker ingaggiato da Salih (Gökay Müftüoğlu), recupererà alcuni messaggi cancellati dal telefono della parente, scoprendo così – esattamente come sospettava Nihan (Neslihan Atagül) – che ha intrattenuto per diverso tempo una relazione con Emir.

A quel punto, per farle ammettere la verità, Kemal utilizzerà uno stratagemma e si presenterà da Zeynep con un certificato falso del test del DNA eseguito al bambino che ha in grembo, portandola a pensare con l’inganno che il padre del piccolino sia Emir e non Ozan, come invece risulterà.

Messa alle strette, Zeynep non avrà quindi altra scelta se non quella di ammettere parte della verità, sottolineando che si è lasciata sedurre da Kozcuoglu quando credeva che anche lui corrispondesse i suoi sentimenti (evitando però di dirgli tutto quello che ha fatto dopo, compreso il matrimonio di interesse con Ozan).

Endless Love, trame: Nihan tra Emir e Kemal

In questa situazione, decisamente complicata, si inserirà quindi anche Nihan, in attesa a sua volta di un figlio da Kemal (una gravidanza che la Sezin scoprirà proprio negli attimi della confessione di Zeynep e che Emir – certo di non essere il padre data la mancanza di rapporti intimi con lei – si sarà preoccupato di nascondere).

Per tale motivo, Emir avrà dato ordine a Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan) di uccidere Kemal, minacciando in caso contrario di fare assassinare la madre appena ritrovata dal ragazzo. Tufan si troverà quindi ad assistere da lontano al sopracitato scontro fisico tra Kemal e Emir, che avverrà in casa Sezin appena Kemal scoprirà dei rapporti sessuali tra il nemico e la sorella…

Endless Love, spoiler: Kemal spara a Emir e si costituisce!

Senza dargli minimamente possibilità di spiegarsi, Kemal entrerà nella residenza dei Sezin ed inizierà a picchiare Emir, che si difenderà dicendogli che non ha mai toccato un capello a Zeynep senza il suo consenso. Ad un certo punto, Emir minaccerà Kemal con una pistola, costringendolo a tentare di disarmarlo. Ad avere la peggio, come già detto, tra i due uomini sarà proprio Emir, che si prenderà una pallottola nel petto e resterà agonizzante sul suo suolo del giardino.

Credendo di averlo ucciso, Kemal chiamerà dunque immediatamente la polizia e si costituirà, finendo in manette. Ovviamente Emir non sarà morto e la trama sarà destinata a ingigantirsi ulteriormente, dato il misterioso “suicidio” – di cui vi abbiamo già parlato – di Ozan tra le mura dell’ospedale. Morte della quale Nihan darà indirettamente la colpa a Kemal, colpevole di aver fornito agli inquirenti il video in grado di incastrare il fratello gemello per la morte della prostituta Linda…