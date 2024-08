Endless Love: Zeynep supplica Hakan di sposarla | Anticipazioni

Come si comporterà Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) appena la madre Fehime (Zeyno Eracar) assisterà da lontano ad un suo bacio appassionato con Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu)? In tal senso, bisognerà fare particolare attenzione alle puntate autunnali di Endless Love, visto che la ragazza si troverà costretta a prendere un’estrema decisione che coinvolgerà il commissario Hakan (Erhan Alpay)…

Endless Love, news: Fehime scopre tutto ma mente a Hüseyin

In primis, è bene precisare che Fehime “beccherà in fallo” Zeynep nel momento in cui la nuora Banu Akmeriç (Çağla Demir) la metterà in guardia sul conto della terzogenita, asserendo che non deve affatto fidarsi di tutto quello che dice. A quel punto, la signora Soydere deciderà di seguire la figlia e osserverà da lontano un suo bacio, in macchina, con Emir.

In preda alla collera più totale, Fehime porterà la figlia con sé e la strattonerà fino a casa, dove verrà vista dal marito Hüseyin (Orhan Güner), che a quel punto le chiederà spiegazioni circa il suo comportamento. Fehime non riuscirà però a raccontare la verità al marito e, mentendo, gli farà presente che il commissario Hakan ha chiesto la mano di Zeynep. Bugia che la donna racconterà poiché, qualche giorno prima, la figlia le avrà fatto credere di avere una relazione con l’uomo…

Endless Love, trame: Zeynep sempre più “in gabbia”

Ovviamente, dato che non potrà certamente confessare al padre di essersi messa in mezzo nel matrimonio tra Emir e Nihan Sezin (Neslihan Atagul), Zeynep asseconderà la bugia che Fehime ha raccontato a Hüseyin, ma nel giro di pochi giorni non saprà come uscire dalla situazione venutasi a creare.

In ogni caso, l’unico che sembrerà bersi la bugia del matrimonio, insieme a Hüseyin, sarà il fratello maggiore Tarik (Ruzgar Aksoy). Né Banu e né tanto meno Kemal (Burak Özçivit) crederanno a tale possibilità, poiché entrambi consapevoli del fatto che la ragazza è stata per mesi l’amante di Kozcuoğlu.

Fatto sta che Zeynep si sentirà sempre più in gabbia e, in cerca di una soluzione per evitare che Hüseyin scopra la verità, farà una proposta inaspettata a Hakan…

Endless Love, spoiler: Zeynep supplica Hakan di sposarla

Eh sì: possiamo anticiparvi che Zeynep si presenterà da Hakan in commissariato e lo supplicherà affinché accetti di sposarla. Anche se proverà davvero dei sentimenti per lei, però, il commissario inizialmente si rifiuterà di procedere in tale maniera, raccontandole che non si è mai sposato proprio perché stava aspettando una donna che lo ricambiasse totalmente (cosa che di certo non sente lei).

Tuttavia, col trascorrere degli episodi, Hakan resterà ancora di questa idea, rifiutandosi di sposare Zeynep? Di certo, la ragazza tenterà di convincerlo del contrario, promettendogli che il loro matrimonio cesserà al momento più opportuno. Ma sotto, come sempre del resto quando si tratta di Zeynep, ci sarà qualcos’altro… Seguici su Instagram.