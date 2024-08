Everywhere i go – coincidenze d’amore, anticipazioni dal 12 al 16 agosto 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Everywhere i go da lunedì 12 a venerdì 16 agosto 2024 (su Rete 4)

Azmiye, Merve e Ayda continuano a inviare a Selin biglietti e regali spacciandosi per un suo segreto ammiratore, mentre Selin crede che glieli abbia mandati Demir.

Leyla e Firuze decidono di invitare a cena Selin e Demir: ora che le cose tra i due vanno bene, vogliono evitare che possano discutere e allontanarsi.

Durante una cena nel vivaio, Vedat, approfittando di un momento in cui Selin è assente, rivela a Demir di aver visto Eylul a Istanbul. Demir, incredulo, cerca di cambiare argomento.

Il ritorno di Eylul mette in crisi Demir, che continua a non voler parlare del proprio passato e non sa come affrontare questa situazione con Selin.

Tra Demir e Selin sembra essersi finalmente consolidata una nuova serenità, anche se non mancano i battibecchi tra i due, ad esempio sulla nuova sistemazione della casa.