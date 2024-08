Everywhere i go – Coincidenze d’amore, anticipazioni dal 19 al 23 agosto 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Everywhere i go da lunedì 19 a venerdì 23 agosto 2024 (su Rete 4)

Selin cerca di aiutare Merve proponendole una seduta con il dottor Bunyamin. Più tardi, Eylul si reca in ufficio ma ha un altro attacco di asma, e Selin la porta in ospedale in tutta fretta.

Durante una gita in barca con Demir, Selin decide di tornare a casa prima del previsto e gli chiede di rimandare al giorno successivo quello che lui ha da dirle.

Mentre Vedat, Ibo e Demir si trovano in un locale a condividere le loro esperienze amorose, vengono provocati da un gruppo di ragazzi e vengono coinvolti in una rissa.

Di prima mattina, Demir va sull’isola di Buyukada a cercare Selin a casa della signora Turkan e la riaccompagna a casa. Elyul è delusa e molto triste nel constatare questa situazione.

Selin e Demir sono in viaggio, diretti allo chalet dove Demir ha passato l'infanzia e tutto sembra andare a gonfie vele. Ma Demir nota che Selin ha al dito l'anello che le ha dato Eylul.