Fragili, cast e trama della miniserie di Canale 5

In una TV estiva ricca di repliche e di serie turche, Canale 5 ha deciso di regalare al suo pubblico una prima visione: Fragili, una miniserie in due puntate che andrà in onda stasera, venerdì 16 agosto, in un’unica serata. Ambientata sulla riviera del Conero, tra Numana e Sirolo, la serie esplora il tema dell’integrazione tra anziani e giovani. Ma vediamo nel dettaglio la trama e il cast di questa inedita produzione.

La trama, scritta da Bruno e Chiara Frustaci, si ispira a un fatto reale: un gruppo di anziani viene improvvisamente sfrattato dalla propria casa di riposo e trova accoglienza in una comunità educativa per ragazzi. Dopo una fase iniziale di conflitto generazionale, i giovani e gli anziani riescono a unirsi, formando una grande famiglia e stabilendo legami affettivi tra nonni adottivi e nipoti inaspettati. Man mano che i protagonisti affrontano insieme le proprie fragilità, scoprono quanto possano diventare una cosa sola, sostenendosi a vicenda.

Prodotta da Sunshine e diretta da Raffaele Mertes, Fragili presenta un cast di spicco che include Barbara Bouchet, Corinne Clery, Massimo Dapporto, Maurizio Mattioli, Barbara Alberti e, per la prima volta sul set, Filippo Bordignon, atleta e ballerino con sindrome di Down.

Marche Film Commission, l’ente regionale che sostiene l’industria audiovisiva e promuove le Marche come location per la produzione cinematografica e destinazione turistica, ha fornito supporto organizzativo alle riprese. Le musiche originali sono composte dal maestro Vincenzo Sorrentino. Seguici su Instagram.