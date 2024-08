Harry Wild – la signora del delitto: la seconda stagione al via su Rete 4

A partire da venerdì 23 agosto, in prima serata su Rete 4, torna Harry Wild – La signora del delitto con i nuovi episodi della seconda stagione. La serie britannico-irlandese, ideata da David Logan, continua a raccontare le avventure di Harriet “Harry” Wild, un’ex insegnante in pensione con una passione per le investigazioni. Interpretata dalla pluripremiata Jane Seymour (nota per il ruolo della dottoressa Quinn ne La signora del West), Harry ritorna con nuovi e misteriosi casi da risolvere.

Nella prima stagione, la protagonista ha supportato il figlio Charlie, un detective della polizia, nella risoluzione di casi complessi, rivelando un innato talento per l’investigazione. Nei sei nuovi episodi, in onda per tre venerdì, il pubblico continuerà a seguire le avventure della detective per diletto, affiancata dal giovane assistente Fergus Reid, interpretato da Rohan Nedd. I due si troveranno ad affrontare nuovi misteri, raccogliendo indizi e smascherando sospetti, mettendo alla prova le capacità investigative di Harry nei casi più intricati.

In questa seconda stagione, Harry e Fergus si occupano di una serie di casi che spaziano dalle persone scomparse agli omicidi, ma la situazione si complica quando la madre di Fergus riappare improvvisamente, anni dopo averlo abbandonato. L’inaspettato incontro costringe i due protagonisti a confrontarsi con un mistero personale e delicato: quali sono le sue intenzioni? Fergus può fidarsi di lei? E come gestirà Harry un’indagine così profondamente legata al suo assistente, che considera ormai come un nipote?

Jane Seymour, protagonista e produttrice esecutiva della serie, ha espresso il suo entusiasmo in una recente intervista a TvInsider: “Sono stata entusiasta di vedere quanto la serie piaccia. Amo interpretare Harry perché è un personaggio che gioca secondo le sue regole e riesce sempre a dimostrare di avere ragione, anche quando sembra sbagliare. Per le donne, e in particolare per le attrici, la carriera spesso sembra avere una scadenza intorno ai 40 anni. Ma eccomi qui, a 72 anni, protagonista di uno show in cui interpreto una donna che non ha ancora finito di vivere“.

Accanto a Jane Seymour e Rohan Nedd, ritroveremo nel cast anche Kevin Ryan nel ruolo di Charlie Wild, figlio di Harry e agente di polizia locale, Stuart Graham nei panni di Ray Tiernan e Amy Huberman nel ruolo di Orla Wild. Il 31 luglio scorso, il cast è tornato sul set per girare la quarta stagione della serie, segno che la storia di Harry Wild continuerà a coinvolgere e appassionare il pubblico per molto tempo ancora.