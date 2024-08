Il paradiso delle signore 9: Marta a capo della Galleria Milano Moda | Anticipazioni

Il 9 settembre riparte Il paradiso delle signore e subito un vento nuovo investirà la Galleria Milano Moda, che dopo la partenza della stilista Flora Gentile (Lucrezia Massari) si ritroverà senza una stilista di punta.

Ma non è questa l’unica novità che riguarderà la lussuosa galleria: in seguito alla fuga di Matilde (Chiara Baschetti) e Vittorio (Alessandro Tersigni) per sfuggire alle minacce di Tancredi (Flavio Parenti), infatti, a prendere le redini della GMM sarà proprio Marta (Gloria Radulescu), ex moglie di Conti e cugina del conte di Sant’Erasmo.

La giovane Guarnieri sarà in cerca di un nuovo stilista: a chi rivolgersi se non a colui che rimarrà sempre il suo primo grande amore, oltre che un grande imprenditore? Proprio così: nonostante sia il suo Paradiso il diretto concorrente della Galleria Milano Moda, Marta si rivolgerà proprio a Vittorio, riaccendendo così il livore di Tancredi verso Conti.

La reazione del conte di Sant'Erasmo non si farà attendere e infatti Tancredi si scontrerà con Roberto (Filippo Scarafia): la battaglia tra il Paradiso e la GMM è appena iniziata!