Il paradiso delle signore 9: Odile arriva ed è subito scandalo! | Anticipazioni

Dopo un anno di attesa e di mille discorsi su di lei, a Il paradiso delle signore arriverà finalmente Odile (Arianna Amadei) a Villa Guarnieri. La figlia di Adelaide (Vanessa Gravina), prima restia ad instaurare un rapporto con la madre e poi finalmente decisa ad aprirsi a lei, questa volta avrà in programma di rimanere a Milano.

Quali aspettative ci sono dunque per questa ragazza in arrivo da Ginevra? Inutile dire che non sarà tutto così semplice: almeno all’inizio, Odile inizierà la sua nuova vita a Milano e, conoscendo gli altri membri della famiglia della Contessa, spunteranno le prime incomprensioni madre-figlia.

Visti i loro trascorsi e vista la fragilità di questo nuovo elemento in famiglia, Adelaide chiederà a Umberto (Roberto Farnesi) di tenere le distanze da Odile. Ma come si troverà la ragazza una volta arrivata a Milano, in un contesto completamente diverso da quello nel quale è cresciuta?

Sicuramente non sarà un inserimento facile e infatti Adelaide non nasconderà le sue preoccupazioni nei confronti di Odile, tanto da volerne parlare a Marcello (Pietro Masotti).

Le preoccupazioni di questa madre infatti non saranno infondate: Umberto riceverà una telefonata preoccupante che riguarda la nipote e, per una grave leggerezza proprio di Odile, uno scandalo travolgerà la famiglia Sant’Erasmo.

Cosa è accaduto e cosa può aver causato una semplice ragazza nel giro di pochi giorni? Lo sapremo presto: Il paradiso riapre il 9 settembre su Rai 1!