La promessa, anticipazioni 12 agosto 2024: Manuel fa una proposta a Jimena

Anticipazioni e trama puntata La promessa di lunedì 12 agosto 2024

Margarita propone a Manuel un matrimonio di convenienza, che in privato liberi entrambi i coniugi. Alonso viene a sapere da Pia che Romulo è gravemente malato e lo obbliga a una settimana di riposo, minacciando il licenziamento immediato in caso di non conformità. Curro, entusiasta, racconta a Jana del viaggio con Alonso. Mauro prende il posto di Romulo e rimane il valletto personale di Manuel. Valentin informa Simona che suo figlio ha perso la moglie in passato, poi aggiunge che ha superato il periodo difficile e di essere ora in una nuova relazione.

Cruz insiste con Abel riguardo al suo malessere, ma Abel lo attribuisce alla pressione alta causata da una discussione con suo figlio. Curro offre un regalo d'argento a Martina, senza successo. Valentin corteggia Maria, che si diverte. Feliciano si confida con Salvadore e i due fanno amicizia. Pelayo rassicura Alonso e Lorenzo sull'arrivo dell'ospite inglese, ma il marchese teme conseguenze in caso di un eventuale conflitto. Manuel propone un compromesso a Jimena: un matrimonio di facciata…