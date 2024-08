La promessa, anticipazioni 15 e 16 agosto 2024: Cruz rimprovera Pelayo

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 15 e venerdì 16 agosto 2024

Catalina informa Pelayo della sua decisione di interrompere i loro rapporti, sia personali che professionali, e menziona il fatto che Margherita l’aveva avvertita riguardo agli uomini. Tuttavia, gli offre un’ulteriore opportunità.

Cruz affronta Jimena, attribuendole parzialmente la responsabilità per il comportamento di Manuel. Curro dialoga con Margarita alla presenza di Martina; senza rivelare le uscite notturne della ragazza, riesce comunque a persuaderla a farsi visitare nuovamente dal medico. Salvador manifesta gelosia verso Valentin durante una conversazione con Feliciano. Dopo aver esaminato Jimena, Abel consiglia ai marchesi l’intervento di uno psichiatra. Nel frattempo, prescrive riposo e farmaci a Jimena, ma lei rifiuta di prenderli per paura di essere avvelenata.

Le cuoche e il resto del personale creano disordine per testare Mauro nel ruolo di maggiordomo; tuttavia, si tratta di una messinscena orchestrata da Don Romulo. Alonso affronta Lorenzo dicendogli che mandare Curro all’estero è una decisione sbagliata data la situazione europea. Catalina confida a Margarita che non vuole rinunciare alla sua libertà in vista di un possibile matrimonio con Pelayo. Petra cerca di dissuadere Feliciano dal recarsi dalla Guardia Civile.

Petra rivela a Feliciano di essere sua madre e gli confessa di aver ucciso suo nonno. Jana e Maria si accorgono che qualcuno è entrato nella loro stanza: è stato Valentin per lasciare un origami a Maria. Maria cerca di giustificare il gesto. Feliciano scappa disperato dal palazzo. Alonso e Cruz sono preoccupati per lo stato di salute di Jimena. Romulo ammette con Mauro di aver causato i disservizi per metterlo alla prova. Cruz sollecita Pelayo, dicendogli che è passato troppo tempo e richiede dei risultati concreti.