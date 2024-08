La promessa, anticipazioni 19 agosto 2024: Jimena dà scandalo con il nuovo arrivato!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di lunedì 19 agosto 2024

La servitù raccoglie le lettere per mandarle a Lope a Madrid. Salvador vuole sapere cosa gli ha detto Maria, in modo da capire se lo ama ancora. Petra voleva riavvicinarsi a Feliciano dopo la rivelazione di esserne la madre, ma così facendo sta finendo per perderlo! Cruz svela a Petra e Feliciano che il sergente indaga su di loro per la morte del padre. Il signor Cavendish giunge in leggero anticipo ma tutto procede bene fino a quando Jimena non comincia a dare scandalo in assenza dei marchesi. Catalina e Margarita tentano di sminuire quanto accaduto ma resta l’imbarazzo in tutti i presenti.

Simona auspica che Valentin scriva al suo Antonino, intanto Candela la conforta. Valentin invece pensa solo a Maria e le dona dei fiori di campo. Curro non intende più partire per l'Inghilterra e ne parla a Martina, che però lo spinge a non perdere quell'occasione. Catalina informa Cruz e Alonso della brutta figura di Jimena con il signor Cavendish; i marchesi sembrano preoccupati. Salvador ringrazia Maria per l'affetto che lei gli ha dimostrato nel corso della convalescenza. Pelayo e Catalina danno una degustazione di marmellate per convincere Cavendish a comprarle e tutto va secondo i piani. Catalina dice a Jimena che, se continuerà a creare problemi, farà la stessa fine di Eugenia.