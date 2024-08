La promessa, anticipazioni 7 agosto 2024: Cruz non sopporta più Jimena!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 7 agosto 2024

Feliciano dice a Petra di aver confessato anche a Teresa la verità sulla morte di suo padre; Petra è in ansia per le conseguenze. Alonso affiderà la contabilità della Promessa a Curro, a condizione però che Cruz non lo venga a sapere. Jimena si lamenta con Cruz a proposito del suo matrimonio con Manuel; a quel punto la marchesa la invita a essere più furba per conquistarlo. In realtà Cruz si sfoga con Lorenzo, al quale dice di non sopportare più la nuora.

Lorenzo ricorda a Cruz che la fortuna dei de Lujan ora è basata sul matrimonio tra Manuel e Jimena, per cui la invita ad accettare le stranezze della nuora. Cruz cerca dunque di fare di tutto e di più per salvare il matrimonio di Manuel e Jimena, ma Alonso crede che sia un caso disperato. Maria non intende più confidare a Lope i suoi sentimenti, in modo da lasciarlo partire in pace. Mauro, pressato da Alonso, gli rivela che Romulo potrebbe avere dei problemi di salute; Alonso si preoccupa. Seguici su Instagram.