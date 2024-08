La promessa, anticipazioni 9 agosto 2024: Jana lascia Abel!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 9 agosto 2024

Romulo non dà importanza alla sua malattia e continua a lavorare, tanto che Abel e Jana intervengono per evitargli una ricaduta potenzialmente fatale. Cruz comincia a insospettirsi riguardo all’improvviso avvicinamento di Curro ad Alonso e incarica Petra di svolgere delle indagini. Le nozze di Manuel e Jimena vanno di nuovo in crisi quando lei organizza un pranzo a casa dei suoi genitori senza prima parlarne al consorte.

Simona rivela che le lettere dei suoi figli erano false e che le aveva scritte Carlos. La servitù, a sorpresa, reagisce bene e Simona è felice per l'affetto che le viene dimostrato; quello che invece la mette davvero in difficoltà è l'arrivo di suo figlio. Jana finalmente si decide a chiudere la relazione con Abel…