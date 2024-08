La promessa, anticipazioni dall’1 al 6 settembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 1 a venerdì 6 settembre 2024

Manuel decide di andare a trovare Jimena anche se confessa ad Abel che non servirà a molto. Alonso si lamenta con Romulo del comportamento di Salvador, che non riesce a svolgere il suo lavoro a causa della scomparsa di Maria. Teresa informa Leonor della scomparsa di Maria. Catalina vuole creare dei nuovi prodotti da affiancare alle marmellate e pensa a delle salse. Lope le propone una salsa con i pomodori grigliati alle erbe. Anche Jana è molto preoccupata per Maria. Curro dice a Jana che rinuncerà al titolo di conte de la Mata. Manuel dice a Abel di scusarsi con Jana per la sua partenza, ma Abel non informa Jana. Simona scopre che Valentin non ha spedito la sua lettera ad Antonio e comincia a sospettare di lui, gli parla della gamba di Antonio e dell’incidente che ha avuto, ma le risposte di Valentin non la convincono. Funes dice a Jana, Romulo e Pia che non ha novità su Maria ma che è stata uccisa un’altra domestica che era scomparsa.

María Fernández scopre finalmente l’identità del suo rapitore. È Valentín, che, ossessionato da lei, l’ha rinchiusa in una grotta con il malato intento di farla innamorare di lui. Leonor scopre Curro e Martina che si baciano; quindi, era questo il segreto che le nascondevano. Ma prima che se ne accorgano, lei se ne va. Catalina prova la salsa di pomodoro proposta da Lope e dice a Pelayo che potrebbe essere un nuovo prodotto per la loro attività. Nel frattempo, Jeronimo avverte Pelayo che Cavendish sta tornando a La Promessa. Romulo informa Salvador che tornerà ad essere un semplice valletto perché il maggiordomo ha capito che il ragazzo, al momento, è troppo preoccupato per la scomparsa di Maria. A palazzo, Valentín finge di essere il primo interessato a trovare María Fernández, ma i recenti sospetti di Simona su di lui la portano a capire che potrebbe esserci lui dietro la scomparsa della ragazza.

Una guardia di Funes spara a Valentin e lo uccide. In punto di morte dice a Jana che Maria morirà da sola. Funes e i suoi uomini iniziano le ricerche della ragazza fuori dal palazzo. Jana si dispera per non essere riuscita a farsi dire da Valentin dove si trovava Maria. Simona si sente in colpa per aver accolto Valentin, credendo alle sue menzogne. Cruz, scocciata dal trambusto che sta creando la sparizione di Maria, pretende che Pia trovi una cameriera che la sostituisca. Lei si rifiuta di farlo. Don Romulo legge a Pia la lettera di Mauro in cui questi lo avvisa che ha deciso di andarsene proprio per evitare che don Romulo lasciasse la Promessa. Catalina e Pelayo annunciano che apriranno un nuovo commercio: quello delle conserve di salse. Tuttavia, Margarita e Lorenzo portano avanti il loro piano per smascherare Pelayo. Infatti Lorenzo lo segue e scopre che lui, insieme a Jeronimo, hanno incontrato Cavendish nelle terre della Promessa.

Curro scopre da Jana che il figlio di donna Pia è figlio del Barone de Linaja. Lei lo prega di non rivelarlo. Cavendish non cede, lo scambio denaro armi sarà a La Promessa. Pelayo cerca di convincere Alonso, che vieta l’ingresso dell’inglese a palazzo. Leonor sa di Curro e Martina e smaschera il loro gioco. Maria, imprigionata in una grotta, senza acqua né cibo, lotta per sopravvivere. Cruz non ama l’idea che Leonor possa lavorare, ma apprezza la sua passione per la moda. Simona teme per la sorte di Maria, ma anche per suo figlio Antonio: Valentin potrebbe aver fatto del male anche a lui. Manuel rinfaccia ai genitori di averlo costretto a sposare una donna che lo ha ingannato e ha tentato di uccidere la sorella Catalina, per questo la ripudia e accusa loro di averlo rovinato. Le salse di Catalina e Pelayo hanno successo a tavola. Teresa è sempre più vicina a Feliciano e dichiara di amarlo, il ricordo di Mauro è acqua passata.

Leonor scopre la relazione tra Curro e Martina e reagisce male per non esserne stata informata, ferita dalla mancanza di fiducia di sua cugina. Martina tenta invano di farsi perdonare. Lorenzo e Margarita continuano a indagare su Pelayo che, seccato dalla situazione, si sfoga con Catalina. Petra mente a Cruz, affermando che Feliciano non è suo figlio e le spiega che i membri della servitù hanno messo in giro il pettegolezzo solo perché la odiano e Cruz le crede. Dopo aver esaminato il corpo di Valentin, Abel rivela di aver trovato un indizio; sulle gambe ha riscontrato un’eruzione cutanea e Jana capisce che Valentin deve essere stato a contatto con le ortiche. Questo restringe la ricerca e Funes si muove in questa direzione, ma senza risultato. Il sergente è preoccupato perché tra gli effetti personali di Valentin ha trovato un indumento di una ragazza assassinata a Jaen e teme che Maria possa aver fatto la stessa fine.

Nella sua ricerca di Maria, Lope incontra Vera, una ragazza che scappa dal padre. Lope offre a Vera un rifugio a La Promessa, con la condizione che non lasci mai la soffitta durante il suo soggiorno. Funes avverte Romulo e gli altri di aver individuato un’area dove potrebbe trovarsi Maria e poi passa ad Abel gli oggetti personali di Valentin per cercare indizi. Catalina rimprovera gli zii per il loro atteggiamento verso Pelayo. Il litigio tra Leonor e Catalina cattura l’interesse di Margarita, poi di Cruz e Alonso. Pia, commossa dalle lacrime di Petra, implora Feliciano di perdonare la madre. Jana rivela a Pia di aver confessato a Curro il segreto sulla paternità di Diego. Seguici su Instagram.