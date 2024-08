La Promessa: Pelayo chiede a Catalina di sposarlo ma… | Anticipazioni

Non tutte le proposte matrimoniali devono per forza concludersi con un sì come risposta. È infatti ciò che accadrà nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Al fine di rispettare l’accordo stretto con la dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) in cambio di denaro, Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) chiederà alla “fidanzata” Catalina de Lujan (Carmen Asecas) di sposarlo, ma la reazione della ragazza sarà completamente inaspettata…

La Promessa, news: Pelayo, Catalina e le incomprensioni con Alonso

C’è da premettere che la situazione si complicherà nel momento in cui il marchese Alonso (Manuel Regueiro), dato l’avvicinarsi della guerra, proibirà apertamente a Pelayo di tornare ad ospitare l’impresario inglese Cavendish nella tenuta. A quel punto, dato che starà portando avanti con lui lo scambio illegali di armi, Pelayo e il fidato Jeronimo (Andres Suarez) studieranno un modo per concludere egualmente la trattativa con lo straniero (che non vorrà proprio saperne di smettere di utilizzare La Promessa per il particolare impiego).

Approfittando di un viaggio di lavoro di Alonso e della complicità di Cruz, che si muoverà in tal senso dopo averle promesso di accelerare la sua proposta nuziale a Catalina, Pelayo ospiterà ancora una volta Cavendish alla tenuta. Per non dare troppo nell’occhio, Gomez de la Serna farà dunque sì che Catalina proponga a Cavendish di acquistare non soltanto le marmellate, utilizzate per lo scambio illegali di armi di cui la Lujan non sa nulla, ma anche delle salse di pomodoro recentemente prodotte da Lope (Enrique Fortun).

Tutto sembrerà dunque filare liscio, almeno finché Alonso non scoprirà che Cavendish è stato di nuovo nella sua proprietà e se la prenderà sia con Pelayo e sia con Cruz…

La Promessa, spoiler: Pelayo chiede a Catalina di sposarlo

Dopo aver discusso con Cruz, accusandola di non rispettare la sua autorità, Alonso farà sapere a Pelayo che intende dargli soltanto un’ultima possibilità, proibendogli ancora una volta di fare affari con Cavendish nel suo territorio. In caso contrario, Alonso preciserà infatti a Gomez de la Serna che dovrà andare via anche lui da La Promessa.

I contrasti tra il padre e il fidanzato, ovviamente, colpiranno anche Catalina, che per l’ennesima volta preciserà a Pelayo che nel loro negozio le decisioni vanno prese insieme, mentre lui ha continuato ad appoggiarsi a Cavendish nonostante la contrarietà di Alonso (della quale lei non era peraltro al corrente). Incurante di tale particolare, Pelayo stupirà poi Catalina, inginocchiandosi di fronte a lei e chiedendole di diventare sua moglie al termine di un gioco di prestigio messo in scena da un mago (che lui stesso avrà contattato).

La Promessa, trame: Catalina dice no a Pelayo

In difficoltà, Catalina sceglierà di non rispondere a Pelayo e fuggirà senza dargli alcuna spiegazione. Qualche ora più tardi, la Lujan troverà però il coraggio di confrontarsi con Gomez de la Serna e, oltre a sottolineare che avrebbe preferito una proposta nuziale meno plateale, gli dirà che non vuole sposarlo perché non si sente ancora apprezzata completamente da lui, visto che continua a scavalcarla nel campo lavorativo.

Anche se Catalina dirà di essere innamorata di lui, il rifiuto categorico alle nozze stupirà Pelayo, che dovrà fronteggiare anche l'ira di Cruz per il fallimento del loro piano per allontanare la Lujan dalla tenuta…