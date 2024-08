Le libere donne di Magliano, nuovo progetto Rai per Lino Guanciale

Nel 2025, Lino Guanciale tornerà su Rai 1 con la terza stagione de Il commissario Ricciardi e con il remake internazionale de Il Conte di Montecristo. Ma l’attore abruzzese guarda già al futuro con un nuovo e importante progetto: sarà infatti protagonista di Le libere donne di Magliano, nuova serie ispirata all’omonimo romanzo dello psichiatra Mario Tobino, le cui riprese inizieranno entro la fine del 2024.

Ambientata negli anni ’40, la serie si svolgerà principalmente nel manicomio di Maggiano, che verrà ricostruito in studio e ribattezzato Magliano, come nel libro. Guanciale porterà in scena il medico psichiatra Mario Tobino, che per anni, dal 1942, visse e lavorò nel reparto femminile dell’ospedale, dove saranno protagoniste le storie dei singoli pazienti.

Con il suo libro, Tobino nel 1953 descrisse con forza la cruda realtà delle condizioni di vita all’interno del manicomio, rompendo tutti i tabù e i pregiudizi dell’epoca sui temi della salute mentale e dell’assistenza psichiatrica, offrendo un racconto intenso e approfondito sia dal punto di vista umano che professionale.

La fiction, prodotta da Endemol, sarà diretta dal regista Michele Soavi, noto per i suoi successi come Rocco Schiavone e Makari. Al momento, non sono ancora disponibili dettagli sugli attori che interpreteranno gli altri personaggi.