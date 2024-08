MAXIMA serie tv, cast e trama della nuova fiction di Rai 1

Lunedì 2 e martedì 3 settembre debutterà su Rai 1 Maxima, una serie olandese di grande rilievo che narra la vita della regina consorte dei Paesi Bassi, partendo dalla sua giovinezza in Argentina e a New York fino ai primi passi della sua storia d’amore con il re Guglielmo Alessandro.

La serie, ispirata al bestseller della giornalista olandese Marcia Luyten, si apre con la giovane Máxima, interpretata dall’attrice argentina Delfina Chaves, durante la Feria de Abril di Siviglia. È qui che incontra Guglielmo Alessandro, un incontro che inizialmente la lascia perplessa ma che, in seguito, suscita il suo interesse. Scopre solo più tardi che l’uomo è un principe olandese e decide di tornare alla sua vita a New York, ignara che il suo destino si intreccerà nuovamente con quello di Guglielmo Alessandro.

Nel corso della sua infanzia in Argentina, Máxima vive un periodo di grande turbolenza: il padre diventa ministro dell’Agricoltura sotto il regime di Videla, esponendola a numerosi eventi drammatici. Successivamente, al fianco di Guglielmo, dovrà affrontare nuove sfide, questa volta legate alla pressione mediatica. Quando lui le propone il matrimonio, le ombre del passato riemergono e complicano la sua decisione.

Il cast principale della serie include Delfina Chaves nel ruolo di Máxima e Martijn Lakemeier in quello di Guglielmo Alessandro. Accanto a loro, Elsie de Brauw e Sebastian Koch interpretano rispettivamente la regina Beatrice e il consorte Claus von Amsberg. Completano il cast anche Daniel Freire, Valeria Alonso, Iván Lapadula, Paula Gala, Sébastien Corona e Cecilia Cereijido-Bloche, tra gli altri.

Le riprese di Máxima si sono svolte in diverse località, tra cui Argentina, Belgio, Spagna, Stati Uniti e Paesi Bassi. La serie ha già riscosso un notevole successo in gran parte d’Europa e si prepara ora per la produzione della seconda stagione, prevista per ottobre, che esplorerà le sfide nel mantenere l’affetto del popolo olandese, rivelando che conquistare il pubblico non basta.

Máxima dovrà bilanciare le sue ambizioni professionali con le complesse dinamiche familiari e affermarsi all'interno del rigido protocollo della casa reale. La trama seguirà il suo cammino dalla preparazione del matrimonio fino all'incoronazione, dieci anni dopo, mentre cerca di armonizzare le sue aspirazioni personali con le responsabilità di futura regina.