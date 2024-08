My Home My Destiny anticipazioni: arriva Ali Riza, lo zio di…

Altro nuovo ingresso in arrivo a My Home My Destiny, la dizi turca in onda ogni weekend su Canale 5. Tra non troppo tempo, arriverà infatti in città l’eccentrico Ali Rıza Dayı (Hakan Salınmış), lo zio dei fratelli Barış (Engin Öztürk) e Savaş Tunahan (Kaan Altay Köprülü)…

My Home My Destiny, news: l’arrivo di Ali Riza

Come suo solito, Ali Riza si presenterà nella grandissima casa dei nipoti senza preavviso, portando con sé tantissimi bagagli e quintali di cibo (che chiamerà “semplici provviste”). Piuttosto eccentrico nei modi di fare, Ali Riza darà fin da subito l’impressione di essere legato sia a Bariş e sia a Savaş, in nome della promessa fatta alla sorella di prendersi cura di loro una volta che non ci sarebbe più stata.

Tra le altre cose, Ali Riza soffrirà – almeno a suo dire – di ipertensione. Non a caso, avrà sempre a disposizione un macchinario elettronico con il quale misurarsi la pressione. Peccato però che la stessa sarà sempre a posto, cosa che darà modo a Ali Riza di dire in continuazione che gli succede sempre così, ossia che gli si alza improvvisamente la pressione (che poi puntualmente scende appena se la misura). Un modo di fare comico, che si scontrerà presto con quello di un altro personaggio della soap…

My Home My Destiny, spoiler: Ali Riza fa la conoscenza di…

Nel giro di poco tempo, Ali Riza farà infatti la conoscenza di Sultan (Hülya Duyar), che deciderà di accompagnare la figlia Emine (Naz Göktan) a casa di Savaş per impedirle di presentarsi all’improvviso e senza invito da un uomo. Emine si recherà infatti dal ragazzo per consegnargli un vaso riparato appartenente alla madre, che ha rotto a causa di un incidente la sera precedente.

Agendo in tale modo, Sultan attirerà le attenzioni di Ali Riza. I due finiranno dunque per punzecchiarsi a vicenda, ma alla fine Sultan riuscirà ad avere la meglio. Senza ottenere alcuna autorizzazione da parte dell’uomo, farà infatti il bucato a Bariş e Savaş e, come se non bastasse, preparerà addirittura la cena. Modo di fare che “agiterà” Ali Riza, il quale, ovviamente, si misurerà la pressione cardiaca!

My Home My Destiny, trame: Ali Riza e l’affetto per Bariş e Savaş

Insomma, l'ingresso di Ali Riza porterà una ventata di freschezza e di allegria nelle vicende drammatiche della dizi turca, che in quel periodo saranno contraddistinte dal difficile soggiorno in carcere di Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol), rinchiuso lì per avere rapito l'ex moglie Zeynep Goksu (Demet Ozdemir). E proprio quest'ultima, a causa di un malore improvviso di Baris, sarà la prossima a conoscere l'eccentrico "zietto"…