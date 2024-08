My Home My Destiny anticipazioni: Bariş e Zeynep sul punto di baciarsi ma…

Proprio mentre l’ex marito Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) starà sposando in carcere l’infermiera Benal (İncinur Sevimli), Zeynep Goksu (Demet Ozdemir) si troverà a trascorrere una serata con il suo capo Barış Tunahan (Engin Öztürk) che prenderà una piega romantica. Una vera e propria svolta che avverrà nel corso delle prossime puntate di My Home My Destiny…

My Home My Destiny, news: cena a quattro per Bariş e Zeynep

La storyline prenderà il via quando Bariş deciderà di organizzare una cena alla quale inviterà sia Zeynep e sia Emine (Naz Göktan). A quel punto, l’avvocato penserà di coinvolgere nella serata anche il fratello invalido Savaş (Kaan Altay Köprülü), con quest’ultimo che ne approfitterà per far sapere a Bariş di non essere del tutto indenne al fascino di Emine, che trova molto carina e simpatica.

Non a caso, appena i quattro si troveranno a cenare insieme, la serata avrà dei toni divertenti: ad esempio, Savaş entrerà in soccorso di Emine quando capirà che si sente “in difetto” perché non è andata a studiare all’università e si offrirà volontario per darle delle ripetizioni di inglese o, addirittura, per consigliarle una facoltà alla quale iscriversi. Inoltre, Savaş, Emine, Bariş e Zeynep giocheranno insieme a “Parole Vietate”, un gioco di società, e non mancheranno sorrisi e risate.

My Home My Destiny, spoiler: Bariş e Zeynep sul punto di baciarsi

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: nel momento in cui Savaş e Emine si assenteranno per andare di fronte a un computer e cercare un’università che rispecchi le attitudini della ragazza, Bariş approfitterà della situazione per mettere un po’ di musica romantica nel salone e chiedere a Zeynep se può insegnarle a ballare un lento.

Nel giro di poco tempo, la situazione si farà quindi “più calda” e, tra un ballo e l’altro, i due si avvicineranno tantissimo e saranno ad un passo dal bacio. Tuttavia, alla fine Zeynep si tirerà indietro, con Bariş – visibilmente cotto – che capirà la difficoltà della ragazza e lascerà perdere.

My Home My Destiny, trame: Savaş se la prende con Emine ma…

Tra le altre cose, la “chimica” verrà subito smorzata dal ritorno improvviso di Emine e Savaş, che sarà contraddistinto anche da un piccolo incidente: nel tentativo di convincere l’amico a lasciare ancora da soli Bariş e Zeynep, Emine finirà per urtare un vaso nella stanza, che cadrà a terra e si romperà in mille pezzi.

L'incidente farà stizzire Savaş, che se la prenderà con Emine perché quel vaso era un ricordo della madre defunta. E così, proprio per evitare che la situazione peggiori, Zeynep deciderà di ritornare a casa e porterà con sé anche Emine. Insomma, per l'avvicinamento romantico definitivo tra Bariş e Zeynep bisognerà armarsi di pazienza…