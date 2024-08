My home my destiny, anticipazioni dall’1 al 6 settembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate My home my destiny da domenica 30 giugno a sabato 6 luglio 2024

In casa fervono i preparativi per il rito funebre di Mujgan. Cemile, visibilmente traumatizzata, si tiene costantemente occupata per non affrontare il pensiero della morte della sorella, ma crolla quando Nuh la spinge a farlo. Zeynep cerca di stare accanto a Mehdi, preoccupata per le sue reazioni. Nel frattempo la sua auto aziendale viene vandalizzata e Nermin, sospettando che la figlia possa essere presa di mira da qualcuno, chiede a Baris di aiutarla a scoprire i colpevoli. Al cimitero, durante la sepoltura, Zeynep viene avvicinata da un gruppo di donne che portano dei santini con la foto di Mujgan. Fanno parte di un’associazione per la difesa dei diritti delle donne e sono lì per portare il loro sostegno alla famiglia.

Mehdi è disperato perché non riesce a superare la morte di Mujgan. La sua unica ragione di vita è ora Zeynep e non vuole stare lontano da lei. Decide così di trasferirsi a due passi da casa sua, nello stesso quartiere. Zeynep non reagisce positivamente quando viene a saperlo e accusa Mehdi di non averne parlato con lei prima di farlo. Ma Mehdi ha agito tenendo tutti all’oscuro, infatti non aveva avvertito neanche Nuh e Cemile delle sue intenzioni. Nermin è molto preoccupata per il fatto che Zeynep continui a frequentare Mehdi, malgrado il divorzio. Ha paura che possa accadere una tragedia, come è successo a Mujgan. Parla così dei suoi timori a Baris. Lui ha un parente in polizia e riesce a farsi dare i filmati delle videocamere che hanno ripreso la persona che ha distrutto l’auto di Zeynep, scoprendo così che si tratta di Mehdi. Quando Baris lo dice a Zeynep, lei è messa di fronte alla realtà dell’amore morboso e malato dell’ex marito.

Zeynep ha denunciato Mehdi per il danneggiamento dell’auto e ottenuto un ordine restrittivo per l’ex marito che non la potrà avvicinare per almeno tre mesi. Quando la polizia si presenta al negozio per notificare la denuncia, Mehdi scappa da loro e va alla ricerca di Zeynep. Dopo essersi presentato dove lavora l’ex moglie ed essere cacciato dalla sicurezza, andrà a casa di Sultan e Nermin dove sarà nuovamente respinto da quest’ultima. Nel frattempo la polizia è sulle sue tracce per arrestarlo mentre Baris porta Zeynep in un posto sicuro. Ma una telefonata interromperà il loro pranzo e dovranno correre a casa dell’uomo, dove Zeynep conoscerà parte del suo passato e avrà modo di “conoscere” il fratello malato del suo datore di lavoro. Cemile distrutta e in ansia per Mehdi, riceve l’inaspettata visita di Benal.

Zeynep convince Baris a portarla a casa sua per provare a parlare con Savas. La ragazza non solo riesce nel suo intento di farlo socializzare, ma lo fa partecipare a una cena in famiglia. Baris è piacevolmente sorpreso. Benal comunica a Cemile di avere problemi con la gravidanza e la donna la invita a restare a casa sua per poter essere accudita. All’ennesima manifestazione di affetto nei confronti di Mehdi, Nermin si scaglia contro Sakine e la mette di fronte alla realtà, mostrandole il filmato in cui il suo ex genero spacca il parabrezza dell’auto di Zeynep. Sakine, accecata dalla rabbia, va a cercare Mehdi e litiga con Cemile e Bayram.

Sakine e Nermin riescono ad avere una sorta di chiarimento e decidono di fare fronte comune per il bene della loro figlia. Cemile e Nuh consigliano a Mehdi di smettere di fuggire e di presentarsi spontaneamente in commissariato e di rilasciare una deposizione. Nuh ha paura che la rabbia possa spingere l’amico a fare qualche gesto folle. Ma Mehdi non accetta di consegnarsi alla polizia senza prima aver parlato con Zeynep. Baris per non perdere mai di vista Zeynep decide di ospitarla, perché crede che in casa sua la ragazza sia più al sicuro. Ma nonostante tutte le misure prese per proteggere la ragazza, Mehdi riesce a introdursi in casa di Baris e a rapire Zeynep, gettando Sakine nella disperazione più totale.

Zeynep è stata rapita da Mehdi. Baris collabora attivamente con la Centrale di polizia per cercare di capire dove l’uomo possa aver portato la ragazza. Savas pubblica un tweet sulla scomparsa di Zeynep e dai Social giungono molte segnalazioni. Sakine è devastata, si sfoga violentemente con Baris e arriva a fare un voto, pur di rivedere sua figlia. Cemile è profondamente scossa, in quanto non si aspettava dal fratello una tale reazione: è comunque certa della buona fede di Mehdi e sembra dare per scontato che non verrà perseguito dalla legge; infatti, promette a Benal che la farà sposare con suo fratello. Baris e Savas intuiscono dove Mehdi possa essere diretto. Alla Centrale di polizia, Baris, vede Benal e scopre che la donna è incinta di Mehdi. Seguici su Instagram.