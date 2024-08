My home my destiny, anticipazioni puntate 18 e 24 agosto 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate My home my destiny di domenica 18 e sabato 24 agosto 2024

Domenica 18 agosto: Il primo cliente del catering rimanda il matrimonio dopo che tutto è stato cucinato e confezionato. Sakine, Sultan ed Emine, decidono così di distribuire i manicaretti a tutto il vicinato e ad un orfanotrofio. Pedinando Zeynep e Baris, Mehdi incontra Bayram. L’uomo sta chiedendo l’elemosina ed è ferito e febbricitante. Medhi lo accompagna a casa di Zeynep e Sakine, dopo la prima reazione, inizia a prendersene cura. Zeynep, rivedendo suo padre si trova ad affrontare di nuovo il proprio passato. Emine le sta accanto e la consola mentre Nermin la mette in guardia. Mehdi scopre che Baris ha regalato un violino a Kibrit e si arrabbia con la ragazzina per averlo accettato.

Sabato 24 agosto: È notte fonda. Bayram entra di nascosto nella camera di Nermin mentre la donna dorme. Un rumore improvviso la sveglia di soprassalto e lei si mette a urlare. Tutte le donne della casa si svegliano a loro volta e inizia un'accesissima discussione. Zeynep, infuriata con il padre, lo invita a lasciare la casa il giorno dopo. Sakine – disperata per quel marito che, nonostante tutto, è stato il suo unico amore – dice alla figlia di pazientare perché a breve verrà Mehdi a prenderlo per portarlo in ospedale (sempre che Bayram accetti). La mattina dopo, Zeynep esce di casa per andare al lavoro e trova Mehdi che dorme in macchina. L'uomo la accompagna in ufficio e incontra Baris. L'avvocato parla dei preparativi per il viaggio in Bulgaria e chiede a Ezgi, un'altra praticante dello studio, di accompagnarlo. Zeynep, preoccupatissima, implora Baris di mantenere la promessa: la ragazza vuole andare a tutti i costi a Sofia…