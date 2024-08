My home my destiny, anticipazioni puntate 25 e 31 agosto 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate My home my destiny di domenica 25 e sabato 31 agosto 2024

Domenica 25 agosto: Mehdi rivela alla sua famiglia che ha venduto la casa di proprietà e che quindi tutti se ne dovranno andare. Mujgan decide quindi di abbandonare la città per raggiungere la madre e non sa per quanto tempo starà via. Si lascia quindi andare a uno sfogo emotivo con il fratello, e i due si promettono affetto eterno. Zeynep intanto si prepara per andare in Bulgaria per lavoro per qualche giorno. Sakine però escogita un piano per non farla partire: le fa sparire il passaporto e poi dice a Mehdi di stare tranquillo, che la ragazza non partirà. Fortunatamente, il capo di Zeynep troverà un modo alternativo per far sì che la ragazza possa lasciare il Paese.

Sabato 31 agosto: Mujgan si reca alla stazione dei pullman apprestandosi a partire per Erzurum. Viene raggiunta da Cemile e Nuh che vengono a salutarla. Nel frattempo, Burhan attende in macchina con sguardo rassegnato e cupo, e nasconde una pistola. Zeynep sale in moto pronta a partire con Baris e suscita involontariamente la gelosia di Mehdi. Burhan esce dall'auto, va incontro a Mujgan e le punta la pistola contro. Spara un colpo contro di lei e uno contro se stesso. Mujgan viene portata d'urgenza in ospedale, ma i tentativi dei medici di salvarla si rivelano vani e alla fine perde la vita. Zeynep accorre in ospedale per consolare Mehdi e Cemile, che sono devastati dalla notizia della morte della sorella. Mehdi, accecato dalla rabbia, si scaglia contro lo scagnozzo di Burhan, Omer, aggredendolo violentemente. Zeynep si interpone tra di loro e riesce a separarli, invitando infine Mehdi, Cemile e Nuh a passare la notte a casa sua per trovare un po' di pace…