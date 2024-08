My Home My Destiny: arriva Özlem, la sorella di… | Anticipazioni

Ancora un nuovo ingresso nelle prossime puntate di My Home My Destiny. Tra non troppo tempo, i telespettatori avranno modo di fare la conoscenza di Özlem Tunahan (Ebru Cündübeyoğlu), la sorella dell’avvocato Barış (Engin Öztürk) e dell’invalido Savaş (Kaan Altay Köprülü). Una donna che, almeno inizialmente, non brillerà certo per “simpatia”…

My Home My Destiny, news: l’idea di Ali Riza

La storyline si delineerà nel momento in cui, data la promessa fatta alla sorella di prendersi cura sempre e comunque dei suoi figli, lo zio Ali Rıza Dayı (Hakan Salınmış) vorrà trovare una nuova sistemazione per i nipoti Savaş e Bariş. A quel punto, dato che non avrà abbastanza tempo per cercare una nuova abitazione a causa della mole di lavoro, Bariş penserà di chiedere aiuto alla sorella Özlem, residente da anni in America e madre di due bambini.

Una volta che il fratello le proporrà di andare per qualche giorno in Turchia, Özlem accetterà di buon grado l’incarico di trovare una nuova sistemazione per Savaş, Bariş e lo zio Ali Riza. Per questo cercherà un biglietto aereo e partirà alla volta della Turchia, senza la sua famiglia a seguito. Appena metterà piede a Istanbul, Özlem sarà però contrariata dal nuovo stile di vita dei parenti…

My Home My Destiny, spoiler: Özlem arriva a Istanbul e…

In primis, Özlem resterà esterrefatta quando scoprirà che Ali Riza ha assunto come cuoca Sultan (Hülya Duyar) e come domestica Emine (Naz Göktan), permettendo loro di sedersi a tavola per mangiare con lui, Savaş e Bariş come se fossero membri della famiglia. Come se non bastasse, Özlem sarà piuttosto contrariata dalla cucina proposta da Sultan, che considererà troppo grassa per i problemi fisici di Savaş, costretto da anni su una carrozzina in seguito ad un incidente che gli ha immobilizzato la parte sinistra del corpo.

Una contrarietà che Özlem non mancherà di palesare immediatamente a Bariş, il quale però tenderà a minimizzare tutto quanto facendo presente alla sorella che Savaş mangia più che volentieri, rispetto al passato, da quando Sultan lavora alle loro dipendenze. In ogni caso, il peggio per Özlem dovrà ancora venire…

My Home My Destiny, trame: Ozlem fa la conoscenza di Zeynep

Eh sì: per la ricerca della casa, Bariş obbligherà Özlem a portarsi Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) a seguito. Una richiesta che la sorella accetterà di buon grado poiché cosciente del fatto che l’avvocato Tunahan prova dei sentimenti per la Göksu. Tra le due donne, dopo un momento di difficoltà iniziale, sembrerà dunque crearsi una certa sintonia.

Le cose saranno però destinate a cambiare in maniera drastica quando Özlem scoprirà il modo in cui vive Zeynep. E lo scontro con Bariş non tarderà ad arrivare…