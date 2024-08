My Home My Destiny: Mehdi viene accoltellato in carcere! | Anticipazioni

Pericolo in arrivo per Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) nelle prossime puntate di My Home My Destiny. Dopo essere stato rinchiuso in carcere per il rapimento dell’ex moglie Zeynep Göksu (Demet Ozdemir), l’uomo dovrà fare i conti con Osman, uno spietato compagno di cella che ce l’avrà con lui per un motivo ben preciso…

My Home My Destiny, news: Mehdi e i litigi con Osman

La storyline prenderà il via quando, su insistenza della sorella Cemile (Elif Sönmez), Mehdi accetterà di sposare l’infermiera Benal (İncinur Sevimli) per poter vedere in carcere Mujgan, la figlioletta appena nata. Appena sarà diventato a tutti gli effetti il marito della donna, Mehdi dovrà affrontare una vera e propria emergenza: Osman, il suo nuovo compagno di cella, gli sarà ostile senza alcun motivo apparente e lo sfratterà addirittura dal suo letto con prepotenza.

In seguito a una serie di provocazioni, Mehdi perderà quindi definitivamente la ragione e si renderà protagonista di un’accesa rissa con Osman. Il risultato? Verrà punito e non potrà vedere Benal e Mujgan. Un imprevisto che preoccuperà parecchio Cemile, che farà un’inaspettata proposta a Zeynep…

My Home My Destiny, trame: la proposta di Cemile a Zeynep

Dato che comincerà a temere per l’incolumità del fratello, che a suo dire non dispone dei giusti mezzi per difendersi a dovere in carcere, Cemile chiederà a Zeynep di ritirare la denuncia per rapimento sporta ai danni di Mehdi, promettendole che in cambio convincerà l’uomo a lasciare la città.

Tuttavia, anche per via dell’influenza dell’avvocato Barış Tunahan (Engin Öztürk), Zeynep non se la sentirà di procedere in tale maniera e preciserà a Cemile che è giunto il momento che Mehdi paghi per tutto il male che le ha fatto.

Parole che non andranno affatto a genio a Cemile, tant’è che farà ritornare con una scusa la giovane Dilara (Helin Kandemir) affinché possa convincere la madre adottiva Zeynep a far scarcerare Mehdi. Anche questo escamotage non si rivelerà però produttivo: Zeynep non vorrà saperne di rimettere Mehdi in libertà e rifiuterà di ritirare la denuncia.

My Home My Destiny, spoiler: Mehdi viene accoltellato in carcere

Tale serie di eventi porterà purtroppo Mehdi a rischiare in prima persona: approfittando di una guardia “corrotta”, Osman riuscirà a restare da solo con il “nemico” in bagno. Senza esitare, Osman accoltellerà dunque diverse volte Mehdi nel basso ventre, specificando che è stato mandato dal padre di Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı), l’assassino della sorella Müjgan (Zeynep Kumral) nonché il figlio dell’uomo che ha ucciso suo padre.

Insomma, Mehdi sarà caduto vittima di una vendetta portata avanti dal genitore di Burhan e rischierà addirittura di morire. In ospedale avrà infatti un arresto cardiaco, dal quale si riprenderà soltanto grazie al pronto intervento dei medici. A quel punto Cemile accuserà Zeynep di avere messo in pericolo il fratello, che non sarebbe stato certamente accoltellato se avesse ritirato la denuncia come le aveva chiesto di fare.

In preda ai sensi di colpa, Zeynep ascolterà dunque Cemile e, seppur in maniera tardiva, consegnerà all'ex cognata la liberatoria con cui fare uscire Mehdi di prigione, precisandole però che Karaca deve lasciare la città una volta che si sarà ripreso del tutto. Mossa con la quale Zeynep farà felice Cemile, anche se deluderà tantissimo Bariş…