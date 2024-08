My Home My Destiny: Nuh comincia a lavorare per Baris | Anticipazioni

Nelle prossime puntate di My Home My Destiny, le precarie condizioni economiche costringeranno il mite Nuh (Fatih Koyunoğlu) a prendere una decisione che non piacerà affatto alla moglie Cemile Karaca (Elif Sönmez). E in tutto ciò avrà un ruolo chiave l’avvocato Barış Tunahan (Engin Öztürk), dato che Nuh comincerà a lavorare proprio per lui…

My Home My Destiny, news: Nuh perde tutto!

La storyline partirà appena Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) verrà arrestato dopo aver rapito l’ex moglie Zeynep Goksu (Demet Ozdemir). A quel punto, Nuh si troverà a dover gestire da solo il negozio di pneumatici appena aperto con Mehdi. Il risultato? L’attività commerciale andrà presto in bancarotta e, come se non bastasse, Nuh e Cemile verranno anche sfrattati di casa.

Visto che i due non avranno un posto dove stare, esattamente come Kibrit (Helin Kandemir) e Benal (İncinur Sevimli), appena diventata madre della piccola Mujgan, Zeynep si lascerà sopraffare per l’ennesima volta dal suo buon cuore e darà ospitalità a tutti e quattro nella sua casa. Una situazione, decisamente scomoda, che precipiterà vertiginosamente quando Mehdi verrà ferito in carcere da un uomo di Veysi, l’assassino di suo padre…

My Home My Destiny, trame: Mehdi resta in prigione

Dato che Mehdi rischierà di morire a causa di un arresto cardiaco (prontamente bloccato dai medici dell’ospedale dove verrà portato d’urgenza), Zeynep darà ascolto alle suppliche di Cemile e di Kibrit e ritirerà la denuncia contro Karaca sul suo rapimento. A quel punto, il giudice darà ordine di rilasciare Mehdi, ma quest’ultimo cadrà in una trappola di Veysi e verrà arrestato per un altro crimine.

In pratica, Veysi troverà il modo per accusare Mehdi del tentato omicidio di Bekir. Karaca dovrà dunque rassegnarsi all’idea di restare in carcere, ma stavolta avrà al suo fianco anche Zeynep, che accetterà di diventare il suo avvocato difensore nascondendo lo scomodo particolare a Bariş, con il quale avrà iniziato una sorta di relazione.

My Home My Destiny, spoiler: Nuh comincia a lavorare per Baris

In mezzo alla confusione più totale, Nuh sentirà che è arrivato per lui il momento di rimboccarsi le maniche e cercare un lavoro con il quale sostentare la sua famiglia. Nessuno però, anche per via della sua età avanzata, vorrà dargli un impiego, ragione per la quale Zeynep gli chiederà se se la sente di diventare l’autista del signor Baris, che giusto qualche prima è stato costretto a licenziare Murat (Macit Taştan), colpevole di essersi introdotto nel suo studio per derubarlo.

Anche se Cemile – considerando Bariş come l'artefice principale dei problemi del fratello – si opporrà a tale prospettiva, Nuh accetterà di diventare l'autista dell'avvocato e prenderà servizio il giorno successivo. Un lavoro che, fin dal principio, non sarà per niente semplice, ma di questo parleremo più in là…