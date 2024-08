My Home My Destiny: Zeynep prende una decisione rischiosa! | Anticipazioni

La bontà di cuore porterà ancora Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) a prendere una decisione azzardata. Nelle prossime puntate di My Home My Destiny, la nostra protagonista si troverà ad affrontare una situazione che potrebbe compromettere per sempre il suo lavoro nello studio dell’avvocato Barış Tunahan (Engin Öztürk). E ancora una volta in tutto ciò avrà un ruolo ben preciso l’ex marito Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol)…

My Home My Destiny, news: Zeynep fa scagionare Mehdi ma…

La storyline si delineerà nel momento in cui Mehdi verrà accoltellato in carcere da un uomo al soldo di Veysi, la stessa persona che anni prima ha ucciso suo padre. A quel punto, spaventata per l’incolumità del fratello, Cemile (Elif Sönmez) supplicherà per l’ennesima volta Zeynep di ritirare la denuncia per rapimento sporta ai danni dell’ex marito (e motivo per il quale è finito tra le sbarre).

Nonostante i pareri contrari di Bariş e delle sue “mamme” Sakine (Zuhal Gencer) e Nermin, Zeynep darà ascolto alle parole di Cemile, anche per il bene della figlia adottiva Dilara (Helin Kandemir), e ritirerà la denuncia contro Mehdi, che verrà così scagionato.

Tuttavia, poco prima di uscire di prigione, Karaca verrà arrestato per il tentato omicidio di Bekir, un compagno di cella che l’aveva minacciato giorni prima, e per lui si apriranno le porte di una cella di sicurezza…

My Home My Destiny, trame: ancora brutte notizie per Cemile e famiglia

Il nuovo arresto ovviamente non sconvolgerà soltanto Cemile, il marito Nuh (Fatih Koyunoğlu) e la giovane Dilara, ma anche Benal (Incinur Sevimli), appena diventata la moglie di Mehdi per il bene della piccola Mujgan. Tuttavia, in un giorno già di per sé abbastanza complicato, i cinque dovranno affrontare un’ulteriore emergenza: verranno infatti sfrattati di casa per non aver pagato diverse mensilità dell’affitto (cosa di cui non si sono potuti occupare per via dell’arresto di Mehdi).

In mezzo alla strada, Cemile, Nuh, Dilara, Benal e Mujan troveranno ospitalità proprio a casa di Zeynep, che deciderà di accoglierli andando contro il volere di Nermin e Sakine. E la faccenda si complicherà ulteriormente quando l’avvocato Hüseyin (Cihangir Kose) farà presente a Cemile che non se la sente più di difendere Mehdi, data la pericolosità di Veysi…

My Home My Destiny, spoiler: la decisione di Zeynep

Visto il panico più totale che si creerà attorno a Mehdi, Dilara esprimerà dunque un desiderio nel giorno del suo diciottesimo compleanno: vuole che sia la “madre” Zeynep a difendere il “padre” Mehdi. Ma, a quel punto, che cosa farà la Goksu? Ovviamente, ancora una volta, si farà coinvolgere dall’ennesimo problema dell’ex marito e, certa della sua innocenza nel tentato omicidio di Bekir, si presenterà in tribunale nel giorno fissato per la prima udienza, diventando a tutti gli effetti l’avvocato difensore di Mehdi.

Un particolare, questo, che Zeynep deciderà di nascondere sia a Nermin e Sakine, ma anche a Bariş, poiché consapevole del fatto che l’uomo non capirebbe la sua decisione e, soprattutto, potrebbe decidere di licenziarla visto che il suo contratto con lo studio prevede che non accetti cause esterne.

Tuttavia, Zeynep si renderà conto del fatto che la sua menzogna resterà in piedi soltanto se avrà con sé alcuni “complici” pronti ad aiutarla e sostenerla… Seguici su Instagram.