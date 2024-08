Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: arriva STELLA, protagonista di un’ossessione pericolosa…

Saranno all’insegna delle novità – anche a livello di casting – le nuove puntate di Tempesta d’amore in onda in Germania dopo la pausa estiva. Nei prossimi episodi tedeschi della soap un nuovo personaggio emergerà sempre più, portando il caos nell’hotel a cinque stelle! Ecco di chi si tratta…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Stella è una fan di Lale

Chi segue le nostre anticipazioni sulle puntate tedesche di Tempesta d’amore sa che nella prossima stagione della soap – la numero venti – non mancheranno nuovi interessanti personaggi. Tra questi spiccheranno per originalità (e profondità) delle tematiche affrontate Lale Ceylan (Yeliz Simsek) e Theo Licht (Lukas Leibe)!

Assunta al Fürstenhof come nuova fitness trainer dopo la partenza di Max (Stefan Hartmann), Lale sarà in realtà già una professionista affermata grazie al suo lavoro come divulgatrice online, tanto da avere un vero e proprio seguito di fan! E sarà proprio il desiderio di conoscere di persona il suo idolo a portare a Bichlheim portare un’appassionata follower della Ceylan: Stella Johanson!

Determinata a raggiungere il suo obiettivo, Stella si candiderà come cameriera ai piani al Fürstenhof e sfrutterà ogni occasione per avvicinarsi a Lale. Col passare del tempo, però, la sua ammirazione per la Ceylan degenererà in una pericolosa ossessione…

Tempesta d’amore, casting news: Daniela Galbo interpreta Stella Johanson

Il personaggio di Stella Johanson verrà interpretato da Daniela Galbo, giovane artista tedesca classe 1995. Attiva sia come attrice che come doppiatrice, la Galbo ha già preso parte ad alcune serie televisive molto note al pubblico tedesco, tra cui Tatort, Wilsberg e SOKO Wismar.

L'ingresso in scena di Daniela Galbo a Tempesta d'amore nei panni di Stella Johanson avverrà nel corso della puntata 4257, andata in onda in Germania subito prima della pausa estiva. Sarà però solo nelle prossime settimane che vedremo questo personaggio all'opera. E per ora possiamo anticiparvi che il suo arrivo porterà un vero e proprio terremoto in quel del Fürstenhof…