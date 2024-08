Tempesta d’amore: Erik incastrato per furto (con punizione inaspettata!) | Anticipazioni tedesche

Continua a tenere banco in Germania la misteriosa notte di follia che ha visto protagonisti Erik Vogt (Sven Waasner) e Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) insieme alle rispettive compagne: Yvonne Klee (Tanja Lanäus) e Nicole Alves (Dionne Wudu). Dopo i timori legati a presunte infedeltà, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore questi quattro personaggi scopriranno infatti di essersi macchiati di atti al limite del criminale durante quelle ore di blackout… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe che andranno in onda in Germania dopo la pausa estiva!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: notte folle per Michael, Nicole, Erik e Yvonne

Si sono chiuse con un vero e proprio mistero le puntate di Tempesta d’amore andate in onda in Germania prima della lunghissima pausa estiva: a causa dell’assunzione involontaria di alcuni allucinogeni, quattro amici trascorreranno una notte di follia che lascerà in ognuno di loro dei ricordi confusi e molto preoccupanti…

Inizialmente intenzionati a trascorrere una tranquilla serata a quattro, l’indomani mattina Michael, Erik, Nicole e Yvonne si troveranno infatti in situazioni a dir poco fraintendibili: se la Klee si sveglierà semi-svestita insieme al dottor Niederbühl nello studio di quest’ultimo, Vogt e la Alves si ritroveranno addirittura a letto insieme in una baita del Fürstenhof!

Non c’è dunque da stupirsi se le due coppie affronteranno una crisi, legata al sospetto di possibili tradimenti. Sospetto che fortunatamente verrà poi presto smentito! Non per questo, però, i problemi finiranno…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Erik accusato di furto

Col passare del tempo sarà infatti chiaro che eventuali effusioni proibite non sono l’unica azione sconveniente di cui si sono macchiati i quattro amici: tra i gesti folli da loro commessi in quella notte spericolata ci saranno anche il deturpamento di un dipinto e il furto di uno shuttle del Fürstenhof!

Sconvolti, Erik, Michael, Yvonne e Nicole proveranno a far sparire le prove delle loro responsabilità. Tutto, però, sarà inutile! Se la Klee sarà costretta a confessare a Werner (Dirk Galuba) di essere responsabile dell’atto vandalico sul suo amato quadro, Vogt scoprirà infatti di essere stato immortalato da un autovelox mentre era alla guida dello shuttle rubato! E ora?

Con le spalle al muro, Erik temerà conseguenze gravi sia a livello professionale che con la giustizia (dopotutto ha già evitato una condanna uscendo con la condizionale!). A sorpresa, però, Werner avrà altro in mente: come punizione per le proprie azioni, Vogt dovrà occuparsi di un ospite molto speciale e, soprattutto, dell’insolito animale di compagnia di quest’ultimo… Seguici su Instagram.

(Puntate 4261-79 in onda in Germania dal 19 agosto al 13 settembre 2024)