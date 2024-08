Tempesta d’amore: Erik ossessionato da Nicole! E Yvonne… | Anticipazioni tedesche

Si aprirà con un nuovo appassionante triangolo la seconda parte della ventesima stagione di Tempesta d’amore, presto in onda in Germania dopo una lunghissima pausa estiva. Una storyline che unirà colpi di scena divertenti a momenti di forte conflitto interiore, incentrata su uno dei personaggi più amati della soap: Erik Vogt (Sven Waasner)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe che andranno in onda in Germania dopo la pausa estiva!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Michael, Nicole, Erik e Yvonne hanno un blackout mentale

Nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia Erik sembra aver trovato l’anima gemella in Yvonne Klee (Tanja Lanäus). Un amore che nella prossima stagione della soap riuscirà a sopravvivere – uscendone rafforzato – a durissime prove: dal tumore della donna al tradimento di quest’ultima con Christoph (Dieter Bach).

Insomma, nulla sembrerà più poter separare questa bellissima coppia, che convolerà anche a nozze. Proprio quando il tanto agognato happy end sembrava ormai assicurato, però, accadrà qualcosa di assolutamente inaspettato…

Tutto inizierà quando Erik e Yvonne decideranno di trascorrere una serata con un’altra coppia apparentemente innamoratissima: Michael (Erich Altenkopf) e Nicole Alves (Dionne Wudu). Ebbene, complice l’assunzione (assolutamente involontaria) di alcuni funghi allucinogeni, i quattro amici trascorreranno una notte folle e al risveglio non ricorderanno più nulla. E non è finita qui!

Se Yvonne e Michael si sveglieranno insieme nello studio del medico, Erik e Nicole si ritroveranno in una situazione ben più preoccupante: a letto insieme senza vestiti in una baita del Furstenhof!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Erik bacia Nicole

Comprensibilmente sconvolti, i quattro personaggi proveranno disperatamente a recuperare i ricordi della notte precedente, nella speranza di trovare conferma di non aver tradito i rispettivi compagni. Se Yvonne e Michael potranno presto escludere che tra loro sia accaduto qualcosa di sconveniente, però, altrettanto non si potrà dire di Erik e Nicole.

Questi ultimi inizieranno infatti a venire tormentati da frammenti di memorie che sembreranno confermare che tra loro c’è stata una notte di passione. Nel momento in cui Vogt – tormentato dai sensi di colpa – starà per confessare tutto alla fidanzata, però, la Alves riuscirà finalmente a ricordare, scoprendo che lei e l’uomo non hanno superato alcun limite.

Problema risolto? Non proprio! Proprio quando Erik pensava di poter archiviare l’accaduto come un assurdo equivoco, tra lui e Nicole si arriverà ad un bacio inaspettato. E da quel momento in poi l’uomo inizierà ad essere ossessionato dalla bella Alves, al punto da non riuscire più a lasciarsi andare a momenti di intimità con Yvonne.

La relazione tra Erik e Yvonne è dunque destinata a naufragare a causa dell’inaspettata infatuazione dell’uomo per Nicole? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni di Tempesta d’amore in arrivo dalla Germania per scoprirlo! Seguici su Instagram.

(Puntate 4261-71 in onda in Germania dal 19 agosto al 3 settembre 2024)