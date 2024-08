Tempesta d’Amore, Marcel Zuschlag a Tv Soap: “Leander è molto altruista, è felice quando riesce ad aiutare gli altri”

Interpreta il figlio di Laura e Alexander, i primi storici e mai dimenticati protagonisti di Tempesta d’Amore. Parliamo del giovane attore Marcel Zuschlag, scelto per calarsi nei panni di Leander Saalfeld, volto maschile principale della diciannovesima annata della soap tedesca in onda con successo dal lunedì al venerdì mattina su Rete 4 (al momento in pausa estiva).

Che cosa piace a Marcel di Leander? E, soprattutto, quali sono gli hobby e le passioni del giovane interprete? Abbiamo cercato di scoprirlo in questa intervista concessa a Tv Soap.

Tempesta d’amore, intervista a Marcel Zuschlag (Leander)

Marcel, che cosa ti piace di Leander, il personaggio che interpreti in Tempesta d’amore?

Penso che Leander sia un giovane empatico e ambizioso. Ha saputo dedicarsi alla medicina con grande passione e dedizione. Perché è profondamente altruista ed è davvero felice quando riesce ad aiutare le persone. Questa è una cosa che sento di avere in comune con lui. Se dovessi descrivermi con tre aggettivi, infatti, direi che sono un tipo dedicato e persistente e, perché no, pure affascinante.

A che cosa si deve, dal tuo punto di vista, il grande successo della soap?

La maggior parte del merito la do al cast storico, che è amato da tanti anni. Inoltre, in Tempesta d’Amore ci sono dei bellissimi paesaggi che si possono ammirare. Quando mi capitava di guardare la soap con mia madre, mi sembrava di conoscere davvero i Sonnbichler. Inoltre, la produzione mischia vari argomenti: dall’amore all’angoscia, passando per intermezzi comici e malvagità. È un serial che intriga e crea un mix dove tutti possono rispecchiarsi.

In che momento è nata la tua passione per la recitazione?

Molto presto. Ero già impegnato in produzioni teatrali nella scuola primaria. Tuttavia, la passione è diventata seria nella scuola secondaria, periodo nel quale ho ricevuto una borsa di studio per il teatro. Da lì ho avuto modo di prendere parte a diversi spettacoli teatrali, oltre a frequentare numerosi seminari che mi hanno portato a dirigere il mio club teatrale.

Hai un sogno professionale che vorresti realizzare?

Vorrei creare una mia serie o un film. Inoltre, mi piacerebbe viaggiare tanto e andare in Giappone. Penso che sarebbe fantastico partecipare ad uno spettacolo di danza, disciplina che mi è sempre piaciuta. Trovo sia davvero divertente ballare.

Hai qualche hobby o passione in particolare?

Oltre ai viaggi, dei quali ho già parlato, posso dirti che sono diventato un grande fan di Zouk, un ballo di coppia brasiliano che si è evoluto partendo dalla Lambada. Pratico ì inoltre Ninjutsu, Acroyoga e commedie improvvisate. Amo cucinare e adoro la cucina asiatica. Non ho molto tempo libero. Quando capita, penso a quale sarà il prossimo progetto.

Con la partecipazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione