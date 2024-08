Tempesta d’amore: Vroni arriva al Fürstenhof e inizia l’inganno! | Anticipazioni italiane

Nuovi arrivi a casa Schwarzbach! A lungo annunciata, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la più piccola dei figli di Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus (Timo Ben Schöfe) raggiungerà infatti il resto della famiglia, costringendo tutti a mettere in piedi un castello di bugie… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Italia su Rete 4 a inizio settembre!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: tensioni a casa Schwarzbach

I tempi in cui a casa Schwarzbach regnavano pace e serenità sono ormai un lontano ricordo. Se il matrimonio di Markus e Alexandra è ormai naufragato, anche il rapporto tra i due (quasi ex) coniugi ed i figli si è inevitabilmente deteriorato.

Delusa dalle bugie e dai crimini commessi dai genitori, Eleni (Dorothée Neff) ha infatti per lungo tempo preso le distanze da loro, decidendo solo recentemente di riavvicinarsi al padre. Una decisione che ha finito però per causare una frattura apparentemente insanabile col fratello Noah (Christopher Jan Busse).

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vroni viene ingannata

Ebbene, sarà in questo contesto decisamente poco armonico che arriverà una notizia inaspettata: Vroni (Selina Weseloh) – l’ultimogenita di Markus e Alexandra – sta per arrivare al Fürstenhof! Dopo aver superato con successo l’esame di maturità, la ragazza deciderà infatti di festeggiare insieme alla famiglia. Una decisione che – a sua insaputa – manderà gli Schwarzbach nel panico…

Determinati a coccolare la “piccola di famiglia” senza turbare la sua felicità per il diploma ottenuto, i suoi cari decideranno dunque di mettere in scena una vera e propria recita, fingendo di essere tutti felici e affiatati come un tempo. E così, mentre Eleni e Noah si sforzeranno di mettere da parte le loro differenze, Alexandra e Markus si vedranno costretti a fingersi nuovamente una coppia.

L'inganno funzionerà? Per ora vi anticipiamo che sarà proprio Vroni a riunire la sua famiglia. Ma lo farà in modo drammatico…