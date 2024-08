The family, anticipazioni dal 26 al 30 agosto 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate The family da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2024

Avendo preso atto che gli amici di Yusuf non prenderanno posizione nella guerra contro Ilyas, Ibrahim cerca di convincere Hülya a consegnare a Ilyas uno dei suoi figli. Devin, dopo aver scoperto di essere incinta, tenta di parlarne ad Aslan, che però è troppo occupato nel serrare i ranghi della famiglia, in vista della rappresaglia contro Ilyas. Nel frattempo, Ilyas e Salih cercano di corrompere Tolga e Ibrahim, che Ilyas considera gli anelli deboli della catena, per convincerli a passare dalla loro parte. Ekrem, ancora scosso dall’incidente sul balcone, propone a Yagmur di sposarlo. Proprio quando Aslan sta per scoprire il nuovo indirizzo di Ilyas, Sipsi, l’informatore, viene gettato da un elicottero e precipita nella piscina coperta della villa.

Dopo l’attacco di Ilyas alla villa dei Soykan, Aslan contempla una vendetta implacabile e si appresta a eseguirla. Ciò che è ignoto a tutti è che Hulya, sotto pressione da Ilyas, è stata costretta a scegliere quale dei suoi figli dovrà essere ucciso da Ilyas stesso. Nel frattempo, la compagna di Cihan, gravemente malata in ospedale, non sopravvive e la sua morte precipita Cihan in un abisso di disperazione.

La condizione di compromissione neurologica di Seher è sempre più severa. Eppure, nonostante la confusione che ha in testa, la donna fa continuamente riferimento a qualcosa di estremamente doloroso, qualcosa seppellito nel passato della famiglia. Aslan, catturato e tenuto prigioniero da Ilyas, con l’aiuto di Cihan riesce a liberarsi uccidendo Ilyas che, prima di morire, fa riferimento allo stesso misterioso evento a cui accenna sempre Seher. Ekrem e Yagmur decidono di sposarsi, ma com’era prevedibile la cosa non sembra molto gradita a Hülya.

Dai risultati dell’esame del DNA, Aslan scopre che Cihan non è suo fratello, si infuria con Hulya e decide di lasciare l’attività di famiglia, di cedere il comando a Cihan e di cominciare una vita del tutto nuova con Devin. Cihan in un primo momento straccia il foglio con i risultati del DNA, poi ci ripensa e resta sconvolto quando scopre la verità.

Cihan guarda un video in cui viene svelata la verità sul suo passato. Carico di rabbia si reca allo studio di Devin, la quale è costretta a dirle che le sedute non avranno più seguito. Nel frattempo, Ekrem rompe il fidanzamento con Yagmur perché la sua famiglia non approva il passato della ragazza, mentre nel frattempo, Cihan si reca alla villa per la resa dei conti finale con Aslan.