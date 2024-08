The Family, anticipazioni finale prima stagione: Aslan e Cihan feriti, ecco chi spara!

Finale al cardiopalma per la prima stagione di The Family. Nel corso dell’episodio finale della dizi turca, Aslan Soykan (Kivanc Tatlitug) e suo fratello Cihan (Nejat İşler) verranno infatti feriti da un colpo di pistola. Cerchiamo quindi di capire tutto quello che succederà…

The Family, news: Cihan scopre di non essere un vero Soykan

La storyline partirà nel momento in cui, grazie ad un esame del DNA effettuato dal sospettoso Aslan, Cihan scoprirà di non essere figlio del defunto Yusuf e Hülya (Nur Sürer). A quel punto, nonostante l’offerta di Aslan di prendere il controllo della gestione di tutti gli affari familiari, Cihan si lascerà sopraffare dalla rabbia quando, dopo aver inscenato la sua morte, Ilyas Koruzade (Musa Uzunlar) gli farà recapitare un video in forma anonima.

Nel filmato sarà contenuto un dialogo tra Ilyas e Yusuf, nel quale quest’ultimo ammetteva di avere dei sensi di colpa per avere ucciso, quarant’anni prima, i veri genitori di Cihan. Parole shock che ovviamente faranno andare su tutte le furie Cihan, che a quel punto comprenderà per quale ragione Hülya lo abbia sempre trattato come la “pecora nera” della famiglia non dandogli mai un briciolo di affetto.

The Family, trame: Cihan “devasta” lo studio di Devin

Ormai fuori controllo, per via di tutte le bugie che negli anni la madre gli avrà raccontato, Cihan riterrà dunque possibile che Aslan gli abbia chiesto di mettersi a capo della famiglia Soykan soltanto per evitare che se la prendesse con loro per ciò che Yusuf ha fatto alla sua mamma e al suo papà. Senza esitare, Cihan si presenterà quindi nello studio della “cognata” Devin Akın (Serenay Sarıkaya) e, in preda al nervosismo più totale, lo devasterà rovesciando diversi mobili.

Da un lato Devin si troverà quindi a sospendere definitivamente le sedute di psicoterapia con Cihan; dall’altro quest’ultimo penserà che è finalmente arrivata l’ora di chiarire tutti i suoi dissidi con i Soykan e darà appuntamento in casa ad Aslan, anticipandogli che intende “bruciare tutto il suo regno”. Minaccia che arriverà quando si imbatterà, per caso, in un’ecografia di Devin e capirà che è incinta.

The Family, spoiler: Cihan e Aslan entrambi feriti

Una volta che saranno faccia a faccia, lo scontro fisico tra Cihan e Aslan sarà inevitabile e non cesserà nemmeno quando Aslan farà presente al “fratello” che gli ha affidato la loro famiglia proprio perché intendeva lasciare Istanbul con Devin e rifarsi una vita lontano dalla criminalità, per il bene del bimbo che aspettano.

Accecato dalla rabbia, Cihan sparerà dunque un colpo di pistola e ferirà Aslan alla spalla. Dolorante, Aslan chiederà dunque a Cihan di infliggergli un altro colpo mortale per liberarlo da tutta la spirale di violenza che ha contraddistinto la sua vita. Tuttavia, Cihan non potrà andare fino in fondo con quel proposito perché Devin, sopraggiunta in soccorso del marito, gli sparerà un colpo alle spalle e lo farà cadere a terra esanime. Tutto sotto gli occhi dell’attonita Hülya.

Un finale davvero tensivo per la prima stagione della dizi turca, che lascerà i telespettatori con un vero e proprio enigma da risolvere. A quali scenari porterà, infatti, il ferimento di Aslan e Cihan? Seguici su Instagram.