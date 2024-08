The Family: Ilyas è davvero morto? Il colpo di scena | Anticipazioni

Nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni di The Family ve l’avevamo fatto già intuire: prima del gran finale della prima stagione della dizi turca, Ilyas Koruzade (Musa Uzunlar) inscenerà la sua morte. A fornirgli la giusta occasione per dare il via ad un perfido piano saranno i Soykan, i suoi acerrimi nemici.

The Family, news: l’agguato contro Ilyas

La storyline partirà in seguito all’agguato organizzato da Ilyas contro i Soykan per vendicare la morte del figlio Serhat (Anil Ilter). Tuttavia, l’unica persona che perderà la vita in seguito all’esplosione di una bomba sarà Aysel (Ecem Simge Yurdatapan), la fidanzata di Cihan (Nejat İşler) in dolce attesa. A quel punto, Aslan (Kivanc Tatlitug) si schiererà completamente dalla parte del fratello maggiore e, anche grazie all’aiuto della madre Hülya (Nur Sürer), organizzerà un vero e proprio agguato contro Ilyas.

In pratica, Hülya fingerà di piegarsi al ricatto del Koruzade, che le chiederà di scegliere chi sacrificare tra suo figlio adottivo Cihan e suo figlio naturale Aslan. Quest’ultimo si farà dunque sequestrare dagli uomini di Ilyas, ma Cihan lo seguirà sul posto dando il via ad una sparatoria, durante la quale il Koruzade Senior sembrerà perdere la vita a causa di uno sparo che gli verrà inferto sul petto.

The Family, spoiler: Ilyas è vivo

A corroborare questa tesi sarà anche l’anziana Kıymet (Rüçhan Çalışkur), che chiamerà immediatamente Hülya per dirle che intende portare avanti lei la vendetta iniziata dal defunto figlio Ilyas. Nonostante la minaccia, i Soykan continueranno a vivere come se nulla fosse, ma un colpo di scena rimetterà tutto quanto in discussione.

Si scoprirà infatti che Ilyas è ancora vivo ed è stato sottoposto ad una difficile operazione, in gran segreto, dalla quale deve ancora riprendersi. Un particolare del quale non era a conoscenza nemmeno Kıymet, che sarà al settimo cielo appena il figlio vorrà incontrarla al fine di spiegarle per quale motivo ha finto la sua morte. Partendo da tale presupposto, Koruzade organizzerà dunque una nuova controffensiva contro Aslan e la sua famiglia…

The Family, trame: la vendetta di Ilyas passa attraverso Cihan

Eh sì: puntando sul fatto che Cihan ha appena scoperto di non essere il figlio naturale di Hülya e del defunto Yusuf Soykan, Ilyas farà in modo che l’uomo entri in contatto con una registrazione nella quale il “padre” gli confessava tutti i sensi di colpa che provava per avere ucciso i suoi genitori naturali nel lontano 1978.

Appresa tale informazione, Cihan fraintenderà dunque un gesto di Aslan nei suoi confronti e comincerà a pensare che gli abbia ceduto le redini della famiglia Aslan soltanto per “ripulirsi la coscienza” per l’omicidio dei suoi veri genitori. Un pensiero errato che innescherà una feroce rissa tra i due fratelli e che non mancherà di riservare un clamoroso colpo di scena finale… Seguici su Instagram.