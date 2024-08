The Family: Devin di fronte ad un bivio | Anticipazioni

Restare accanto all’amato Aslan Soykan (Kivanc Tatlitug), nonostante i molteplici crimini che commette, oppure divorziare e lasciarsi alle spalle la loro storia? È questo il dilemma che metterà Devin Akın (Serenay Sarıkaya) di fronte ad un bivio nelle prossime puntate di The Family. In seguito all’ennesimo omicidio perpetrato dal marito, la psicologa dovrà infatti scegliere se restare oppure no al suo fianco…

The Family, news: Aslan uccide Atilla

Tutto partirà nel momento in cui Aslan non esiterà ad uccidere Atilla Özyılmaz (Ushan Çakır), colpevole di aver regalato alla sorella minore Ceylan Soykan (İpek Çiçek) delle pasticche di droga che hanno rischiato di farla finire in overdose. Appena scoprirà ciò che Aslan ha fatto, Devin non saprà dunque come comportarsi, soprattutto perché saprà benissimo che, soltanto pochi giorni prima, il marito ha dato ordine al fidato Ekrem (Umutcan Ütebay) di uccidere Serhat Koruzade (Anil Ilter).

In preda alla confusione più totale, Devin verrà quindi invitata a prendere una decisione dallo stesso Aslan: quest’ultimo, in lacrime, le implorerà di lasciarlo prima che sia troppo tardi, visto che ormai si è trasformato in un assassino sanguinario esattamente come il defunto padre Yusuf. La Akin non se la sentirà però di abbandonare Soykan, anche se la sua decisione sembrerà vacillare quando dovrà prendere un’altra decisione scomoda…

The Family, spoiler: Devin ad un bivio

Chiamato dalla suocera Hülya (Nur Sürer), l’avvocato di famiglia Chagri fornirà a tutti i membri della famiglia Soykan un copione da studiare con il quale affrontare un successivo colloquio con la polizia riguardante l’omicidio di Atilla. Un modo per dare un alibi a Aslan, raccontando agli inquirenti una falsa ma felice serata trascorsa in famiglia. Stratagemma con il quale Hülya tenterà di far sì che nessuno sospetti sul conto del figlio, qualora dovesse venire fuori che Atilla è stato ucciso prima del misterioso incendio divampato nella sua casa.

Tuttavia, appena le verrà chiesto di aderire a tale messinscena, Devin non saprà come comportarsi e valuterà seriamente se appoggiare Aslan, mentendo alla polizia, oppure allontanarsi definitivamente dai Soykan, proprio come l’uomo le ha chiesto di fare.

The Family, trame: la decisione di Devin

Alla fine, Devin accetterà di continuare a stare al fianco del marito. Una scelta che farà appena ritroverà tra le cose dell’uomo la lettera di addio di Yusuf, dove il capofamiglia lo invitava a ripulire tutti i loro loschi affari e a non trasformarsi in un assassino senza scrupoli come lui. Cosciente del fatto che, con l’omicidio di Serhat, Aslan ha avviato una scia di sangue, inimicandosi il socio in affari Ilyas Koruzade (Musa Uzunlar), per proteggere la sorella Yağmur (Yüsra Geyik), Devin non se la sentirà di voltare le spalle al suo amato.

Proprio per questo, appena la polizia busserà alla porta di casa Soykan, Devin si schiererà apertamente dalla parte del marito e lo proteggerà parlando agli inquirenti della falsa serata trascorsa con tutta la famiglia, proprio come suggerito dall’avvocato Chagri. Una mossa inequivocabile con la quale Devin accetterà, di fatto, l’attività criminale del marito una volta per tutte. Con tutti i rischi del caso… Seguici su Instagram.