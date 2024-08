The family anticipazioni: Aslan, nuovo omicidio in vista! Ecco chi è la vittima…

Nuovo omicidio in arrivo a The Family. Dopo aver dato il permesso al fidato Ekrem (Umutcan Ütebay) di sbarazzarsi di Serhat (Anil Ilter), il figlio del pericoloso socio in affari Ilyas Koruzade (Musa Uzunlar), Aslan Soykan (Kivan Tatlitug) si sporcherà in prima persona le mani di sangue. In questo caso, la vittima designata sarà il “losco” Atilla Özyılmaz (Ushan Çakır)…

The Family, news: Aslan e il malore di Ceylan

La storyline prenderà il via in seguito ad un violento litigio tra la giovane Ceylan (İpek Çiçek) e Hülya (Nur Sürer). Stanca del modo in cui la madre cerca di controllare la sua vita, Ceylan si chiuderà nella sua stanza ed ingerirà diverse pasticche di droga che le avrà regalato proprio Atilla, avvicinatosi a lei con lo scopo di carpire delle informazioni sul clan Soykan.

Fatto sta che, proprio a causa di quelle pastiglie, Ceylan inizierà a stare male e sembrerà iniziare ad avere i sintomi di un’overdose. Per fortuna, la sorella maggiore Leyla (Canan Ergüder) riuscirà a soccorrere in tempo Ceylan, facendola vomitare, ma Aslan andrà su tutte le furie e mediterà vendetta appena la sorellina gli confesserà che è stato proprio Atilla a darle la droga.

The Family, spoiler: Aslan uccide Atilla!

Anche se aveva già architettato un piano per incastrarlo per l’omicidio di Serhat e levarsi quindi di torno i sospetti di Ilyas, Aslan non esiterà a presentarsi in orario notturno a casa di Attila e, dopo averlo inseguito per un po’ di tempo in un campo isolato, comincerà a picchiarlo e lo strangolerà fino ad ucciderlo. Dopo ciò, insieme ai suoi due uomini di fiducia, Aslan riporterà il cadavere senza vita di Attila a casa di quest’ultimo, alla quale darà fuoco.

Nelle ore successive, dato anche il suo lavoro in un network televisivo, tutti i telegiornali della Turchia parleranno dell’incendio divampato nella casa di Atilla, annunciando anche la sua morte (visto il ritrovamento del cadavere completamente carbonizzato). Un gesto, quello di Aslan, che sconvolgerà nuovamente Devin Akın (Serenay Sarıkaya) e che, logicamente, innescherà vari colpi di scena…

The Family, trame: i sensi di colpa di Aslan e…

In primis, possiamo anticiparvi che, subito dopo l’omicidio di Atilla, Aslan tirerà fuori dalla sua tasca la lettera d’addio del padre Yusuf che sembrava aver bruciato qualche settimana prima. Appena leggerà che l’uomo lo invitava a non trasformarsi nell’assassino violento che lui stesso era diventato, Aslan verrà colto da veri e propri sensi di colpa e, in un dialogo successivo, implorerà in lacrime Devin di lasciarlo prima che rovini anche la sua vita.

Dopo ciò, Aslan dovrà inoltre prepararsi ad affrontare Ilyas, che vorrà appunto sapere da lui per quale motivo abbia ucciso Atilla prima che potesse interrogarlo sulla morte di Serhat. Il tutto mentre Yağmur Akın (Yüsra Geyik) analizzerà tutto quello che è accaduto fino ad arrivare ad una considerazione, ossia che la scia di sangue è partita dal momento in cui Serhat l’ha riconosciuta e ha cercato di farla fuori… Seguici su Instagram.