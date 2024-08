Un posto al sole, anticipazioni 8 agosto 2024: Marina ha dei sospetti su Roberto

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 8 agosto 2024

Dopo aver scorto Ida (Marta Anna Borucinska) al Vulcano, Magda (Natalia Giro) inizia a diventare una scheggia impazzita per Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Nel frattempo, Marina (Nina Soldano) comincia a sospettare che il marito le stia nascondendo qualcosa. Alberto Palladini (Maurizio Aiello), sempre più ombroso, sta per ricevere una visita inattesa. Nunzio (Vladimir Randazzo) è in partenza insieme a Diana (Sara Zanier), mentre per Rossella (Giorgia Gianetiempo) si prepara un agosto di lavoro.

Niko (Luca Turco) sta partendo con Jimmy (Gennaro De Simone) per Formentera, mentre Manuela (Gina Amarante) va con Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) a Maratea. Renato Poggi (Marzio Honorato) è ancora triste per il fatto di non essere riuscito a riunire la famiglia ad Agrigento… Seguici su Instagram.