Un posto al sole anticipazioni: Alberto, salta il piano? Dramma in agguato!

L’annata di Un posto al sole si è chiusa con un aspro confronto tra il boss Torrente (Loris De Luna) e Alberto Palladini (Maurizio Aiello). Quest’ultimo vorrebbe sfruttare le informazioni in suo possesso per liberarsi una volta per tutte di Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna), ma sarà tutto così semplice?

Innanzitutto, avrete sicuramente notato che il “dialogo” tra Alberto e il malavitoso è andato diversamente da come Palladini si aspettava: quest’ultimo è stato malmenato dagli scagnozzi di Torrente, che non intende scendere a patti per sapere dove si trova Eduardo. E le cose sono destinate ulteriormente a peggiorare…

Spoiler Un posto al sole: Clara sta per partorire

La trappola di Alberto e del boss scatterà quando l’avvocato otterrà un nuovo appuntamento con il figlio Federico (Damiano Zangaro) e con Clara (Imma Pirone). La dinamica dei fatti non è chiarissima, ma ci viene facile immaginare che l’agguato dovrebbe scattare quando Eduardo è da solo. Il problema è che non sarà così, ciò per via di un imprevisto abbastanza prevedibile!

All'ultimo momento, infatti, Clara sarà in procinto di partorire e la sensazione è che questo metterà tutti in pericolo, non solo Eduardo. A quel punto, Alberto dovrà fare una corsa contro il tempo per impedire che la storia prenda una direzione tragica. Ma… farà in tempo? Lo scopriremo alla ripresa della soap partenopea di Rai 3 (vi ricordiamo che i nuovi episodi inizieranno il 26 agosto).