Un posto al sole: Guido e Claudia, stavolta sarà proprio amore? | Anticipazioni

Il ritorno di Claudia Costa (Giada Desideri) a Un posto al sole ha rappresentato un ciclone soprattutto per Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco): i due, che già da tempo erano in odore di crisi, sono precipitati in una situazione la cui uscita appare sempre meno possibile. E le cose, addirittura, potrebbero ulteriormente peggiorare con la nuova stagione della soap, partita qualche giorno fa.

Sembrava infatti che, quanto meno, Claudia avesse mollato la presa: la donna, di recente, aveva preferito abbandonare Napoli e tornare a Roma, visto che la città partenopea non poteva darle più nulla. E invece… non finisce qui!

Proprio quando nessuno se lo aspetterebbe più, la Costa tornerà ancora una volta e quindi tutti i problemi che già conosciamo si ripresenteranno. Anzi, stavolta andrà pure peggio perché lei e Del Bue faranno sul serio fin da subito, essendo intenzionati entrambi a viversi liberamente la loro attrazione!

Come in un déjà vu, Michele e soprattutto Silvia cercheranno nuovamente di intervenire prima che sia troppo tardi, ma pare che tutto sarà inutile. E così la Graziani si ritroverà con la "patata bollente" di dover far capire all'amica Mariella che tra Guido e Claudia il sentimento è ormai conclamato. Come reagirà la Altieri?