Un posto al sole: Manuela scopre la verità su Costabile | Anticipazioni

Con il rientro in onda di Un posto al sole, tornerà in primo piano una vicenda che da un po’ era stata accantonata, ma che ora verrà riportata in auge per arrivare a una dolorosa verità!

Probabilmente ricorderete la storia del parco archeologico di Manuela (Gina Amarante), parco in cui sono stati investiti parecchi soldi. O, quanto meno, dovrebbero essere stati investiti! Perché, se ben rammentate, a un certo punto abbiamo assistito a una misteriosa telefonata che ci ha fatto intuire come Costabile (Antonio Fiore) avrebbe in realtà usato quel denaro – o almeno parte di esso – per fini personali…

Il tempo è passato e ora, purtroppo, la nostra Manuela inizierà pian piano a notare delle falle nel progetto del parco. Ciò la porterà a scoprire la verità su quanto accaduto… e a quel punto aspettatevi fuoco e fiamme!

Manu capirà insomma che Costabile l’ha vigliaccamente ingannata, cosa che la renderà furiosa con il diretto interessato ma anche preoccupatissima al pensiero che la sua idea imprenditoriale possa sciogliersi come neve al sole. Ma sarà davvero così? Pare che un aiuto provvidenziale potrebbe arrivare da Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso): basterà affinché il sogno di Manuela possa ancora realizzarsi? Seguici su Instagram.