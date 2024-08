Un posto al sole: Marco Mario De Notaris interpreta il nuovo primario | Anticipazioni

Da lunedì 26 agosto Un posto al sole torna in onda con puntate inedite, dopo una breve pausa in cui sono andate in onda episodi riassuntivi. E subito ci sarà una novità che si preannuncia importante, sotto forma di un personaggio totalmente nuovo.

Come sappiamo, i problemi di salute di Luca De Santis (Luigi Di Fiore) hanno fatto sì che l’uomo non potesse più continuare a svolgere il suo lavoro di primario ospedaliero; si è dunque creato un posto da riempire e prestissimo conosceremo l’uomo che sostituirà il nostro Luca.

Le anticipazioni di Upas della prossima settimana indicano che Rossella (Giorgia Gianetiempo), Riccardo (Mauro Racanati) e i loro colleghi si prepareranno a conoscere il nuovo primario, che infatti sta per arrivare in quel di Napoli. Eccolo:

Il nuovo medico sarà interpretato da Marco Mario De Notaris, attore di cinema, teatro e televisione che nel corso della sua carriera ha preso parte a molte fiction tv. È stato anche tra i protagonisti di Cuori rubati, una soap italiana in onda su Rai 2 tra il 2002 e il 2003, dove interpretata il personaggio dello studente Roberto Troisi.

Seguici su Instagram.