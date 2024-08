Un posto al sole: Mariella e Guido capiscono ma non risolvono? | Anticipazioni

Con l’inizio della nuova stagione di Un posto al sole, ritroveremo la vicenda dei coniugi Del Bue, ormai imbrigliati in un rapporto che si è totalmente logorato nel tempo. E, come ben sappiamo, il periodo in cui Claudia (Giada Desideri) ha soggiornato a Napoli non ha fatto altro che peggiorare le cose.

Ora Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) sembrano aver preso atto – soprattutto lui – che non ha senso andare avanti così. Ma c’è chi non demorde e ancora spera di poter fare qualcosa per riportare i due alla pace familiare…

Si tratta degli amici di sempre, Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi), che ancora una volta cercheranno di mediare affinché la situazione di Mariella e Guido possa essere risanata in extremis, ma pare proprio che il tentativo si rivelerà fallimentare!

Eh sì: da un lato i Del Bue capiranno una volta di più che l'attuale stato di cose non fa bene a nessuno, ma dall'altro daranno l'impressione di non riuscire ancora a emergere dal pantano in cui si sono trovati. Ci sarà una soluzione?