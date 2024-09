Beautiful, anticipazioni 14 settembre 2024: Carter non si fida di Bill Spencer!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 14 settembre 2024

Bill cerca di ottenere il perdono e la fiducia di Katie, ma la nuova relazione della donna con Carter potrebbe essere un ostacolo difficile da battere. Intanto Carter confida a Brooke che lui e Katie si sono praticamente dichiarati amore, anche senza dirlo apertamente. Tuttavia l’avvocato non si fida di Bill. Per quanto Brooke definisce Bill un passato che non intende ripetere, Carter insiste che l’editore ancora la ama e che Katie non merita di essere una seconda scelta.