Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 30 settembre 2024

Liam (Scott Clifton) accoglie Hope (Annika Noelle) a casa con una cena romantica. Intanto Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) confida a Finn (Tanner Novlan) le sensazioni avute nel vedere il modo in cui Hope interagisce con Thomas (Matthew Atkinson). Carter (Lawrence Saint-Victor) si complimenta con Thomas per il successo che lui e Hope stanno avendo con la Hope For The Future…