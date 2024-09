Beautiful, anticipazioni 7 settembre 2024: Thomas a Taylor, “nessuna ossessione per Hope”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 7 settembre 2024

Katie accetta un invito a cena di Bill, sebbene lo avvisi che quanto la lega a Carter sia reale e che non vuole dargli false speranze. Ridge e Brooke sono felici di riabbracciare R.J., speranzosi che si trattenga in città. Emerge che il ragazzo non ha al momento rapporti con Thomas, dopo l’inganno ai danni della madre Brooke. R.J. vorrebbe tenersi fuori dai drammi tra Logan e Forrester, nei quali si sente preso nel mezzo. Ecco perché preferisce la sua carriera di influencer: può condividere i viaggi e la sua arte sui social. Ridge però lo vorrebbe vedere in azienda. Intanto Taylor garantisce a Thomas la propria fiducia, ma vuole sapere cosa provi nel passare tanto tempo con Hope. Thomas le assicura che le sue ossessioni appartengano al passato… Seguici su Instagram.