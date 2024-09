Beautiful, anticipazioni americane: Hope punterà ad un nuovo uomo!

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, l’attenzione di Hope Logan potrebbe spostarsi su un uomo nuovo, in un momento particolarmente difficile. Infatti, negli episodi in onda negli USA, l’ormai ex signora Spencer dovrà affrontare quello che appare inevitabile: la cancellazione della Hope For The Future.

Se fosse dipeso da Steffy Forrester, la linea della sorellastra sarebbe andata incontro ad una prolungata pausa già mesi fa, quando, conseguentemente alle dimissioni di Thomas Forrester, le nuove collezioni non hanno saputo riscontrare l’attenzione e, soprattutto, i soldi della clientela. Con i profitti a picco, la creatura di Hope è diventata una perdita per la Forrester Creations, ma l’intervento di Ridge e Brooke ha rinviato quello che apparirà ora inevitabile.

Infatti, visto che per anni la HFTF è stata un punto forte della casa di moda, Ridge aveva deciso di concedere alla figliastra un ulteriore quadrimestre. Se Hope ha sempre visto nelle intenzioni di Steffy una mossa del tutto personale, nonostante i numeri dessero ragione alla figlia di Ridge, la giovane Logan è sempre stata sicura che, con un po’ di tempo, insieme a R.J. e Zende sarebbe riuscita a superare il periodo di transizione.

Ebbene, così non sarà. Nel frattempo lei e Brooke speravano che il rinnovato successo della Brooke’s Bedrooms avrebbe assicurato entrate che compensassero le perdite della HFTF, ma a breve Eric, Steffy e Carter dovranno affrontare con Hope la situazione, a fronte di una situazione che continuerà a non migliorare. Hope, dunque, perderà la sua linea?

Gli spoiler non lo rivelano, mentre anticipano che voleranno scintille tra Brooke e Taylor a causa del non più segreto interesse per Finn da parte di Hope. Quest’ultima giurerà alla madre di avere il controllo dei propri sentimenti, ma riuscirà a soffocarli? Forse sì, dato che le anticipazioni autunnali segnalano che Hope metterà gli occhi su un altro uomo. Questa persona forse sarà nella posizione di aiutarla a salvare la sua linea?

Ma di chi potrebbe trattarsi? Escludendo Finn, Liam, Bill, al momento non sono molte le persone con cui Hope potrebbe intrecciare una relazione. C’è Zende Forrester, qualora gli autori decidessero di riportarlo in primo piano. Anche Eric non dovrebbe essere evidentemente della partita, mentre un altro candidato è Carter Walton.

Negli ultimi mesi, l’avvocato ha dovuto dare ragione a Steffy in più di un’occasione sullo stato precario della HFTF, ma un flirt con Hope potrebbe portare il direttore operativo a cambiare idea e provare in qualche modo ad opporsi all’amministratore delegato.

Certo, resterebbe sempre la vera carta bomba: Ridge Forrester! Lui è il vero uomo di potere alla Forrester Creations, nonché il compagno di sua madre e l'uomo che, fino alla tarda adolescenza, Hope chiamava "papà". Sarebbe il vero colpo di scena in questa nuova strada intrapresa da Hope, che si trova in balia delle sue emozioni – per quanto compromettenti – come una giovane Brooke, decisa a seguire il proprio cuore e i propri desideri, incurante del giudizio degli altri e delle aspettative che le persone hanno su di lei: libera, insomma, di esprimere finalmente se stessa.